Massa de ar polar deve derrubar as temperaturas para até 3°C em municípios da região sul do Estado

Frio intenso marca início do inverno em Mato Grosso do Sul

O inverno começa oficialmente às 4h24 do dia 21 de junho em Mato Grosso do Sul e deve chegar acompanhado de frio intenso, chuva, ventos e queda acentuada das temperaturas em diversas regiões do Estado.

Segundo análise do meteorologista Natálio Abrahão Filho, elaborada com base em modelos climáticos e informações de órgãos como o INPE e a NOAA, uma forte massa de ar polar deve avançar sobre Mato Grosso do Sul entre os dias 21 e 25 de junho.

A previsão indica temperaturas mínimas entre 3°C e 5°C em Ponta Porã e Dourados, de 4°C a 7°C em Campo Grande, de 8°C a 10°C em Três Lagoas e entre 10°C e 12°C em Corumbá.

Os primeiros dias da estação também devem ser marcados por céu nublado, possibilidade de chuviscos e formação de nevoeiros, principalmente na região centro-sul do Estado. As condições podem reduzir a visibilidade em rodovias e aeroportos.

De acordo com o meteorologista, os dias 21 e 22 de junho terão as noites mais longas do ano no Hemisfério Sul, com cerca de 13 horas de período noturno e pouco mais de 10 horas de luz solar.

Ao longo do inverno, as manhãs devem permanecer frias, enquanto as tardes poderão registrar elevação das temperaturas, característica comum da estação em Mato Grosso do Sul. A previsão também aponta possibilidade de geadas entre a primeira e a segunda semana de julho, especialmente em áreas serranas e municípios da região sul.

A análise ainda considera projeções da NOAA e do INPE que indicam a atuação do fenômeno El Niño nos próximos meses. Embora os efeitos mais significativos sejam esperados para o fim do inverno e início da primavera, o cenário exige atenção para possíveis extremos climáticos, incluindo períodos de estiagem, calor intenso e aumento do risco de queimadas em algumas regiões do Estado.

Apesar do início gelado, a tendência é que as temperaturas se elevem gradualmente ao longo da estação, podendo alcançar valores acima da média histórica entre o fim do inverno e o começo da primavera.

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