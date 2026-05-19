Frio avança em Mato Grosso do Sul, sensação térmica chega a 6,5°C em Campo Grande e nevoeiro encobre Ponta Porã

A atuação de uma massa de ar frio após a passagem de uma frente fria derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (19), provocando madrugada gelada, sensação térmica abaixo dos 7°C em Campo Grande e nevoeiro em cidades da região sul do Estado. Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a menor temperatura registrada foi de 7,4°C no Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá. Na Capital, os termômetros marcaram 13,1°C, mas a sensação térmica chegou a 6,5°C por causa dos ventos e da alta umidade.

O frio mais intenso se concentrou nas regiões sul e extremo sul do Estado. Sete Quedas amanheceu com 9,3°C, seguida por Ponta Porã, com 9,9°C, Aral Moreira, com 10,1°C, e Porto Murtinho, com 10,7°C. Também registraram baixas temperaturas os municípios de Caarapó (11,1°C), Bonito e Dourados (11,3°C), Jardim (11,8°C), Maracaju (11,9°C), Iguatemi (12,1°C) e Nova Alvorada do Sul (12,7°C). Na área urbana de Corumbá, a mínima ficou em 15,1°C.

Em Ponta Porã, a manhã foi marcada por nevoeiro intenso e céu encoberto, reduzindo a visibilidade nas primeiras horas do dia. A paisagem ficou praticamente tomada pela névoa, cenário típico da atuação da frente fria associada à massa de ar polar que influencia o clima em Mato Grosso do Sul. Além de Ponta Porã, cidades como Dourados, Caarapó, Sete Quedas e Iguatemi também sentiram os efeitos do avanço do frio.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo deve permanecer estável entre terça e quinta-feira, com temperaturas amenas, muita nebulosidade e possibilidade de pancadas isoladas de chuva em algumas regiões do Estado. Os ventos sopram do sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, além de rajadas pontuais acima dessa intensidade.

Para esta terça-feira, a previsão aponta máximas mais baixas principalmente no sul do Estado. Campo Grande e Dourados não devem passar dos 20°C, enquanto Ponta Porã terá máxima entre 17°C e 18°C. Porto Murtinho deve registrar até 19°C, Aquidauana e Corumbá chegam aos 22°C, Coxim pode alcançar 25°C e Camapuã 24°C. No leste do Estado, Três Lagoas terá máxima de 21°C, enquanto Paranaíba pode atingir 27°C.

Na quarta-feira (20), o frio persiste nas primeiras horas do dia, mas as temperaturas devem subir gradualmente durante a tarde. Campo Grande terá variação entre 15°C e 21°C. Dourados fica entre 13°C e 20°C, enquanto Ponta Porã permanece com clima frio, variando entre 13°C e 16°C. Já na quinta-feira (21), a tendência é de elevação mais significativa das temperaturas em parte do Estado, embora o sul continue registrando manhãs geladas. Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 14°C e 23°C, enquanto Ponta Porã segue com máxima prevista de apenas 17°C.

O Cemtec também alerta para possibilidade de chuva acumulada entre 10 mm e 40 mm nos próximos dias, principalmente nas regiões centro-sul, sudeste, leste e nordeste de Mato Grosso do Sul.

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