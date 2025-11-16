Instabilidade domina MS: cidades já ultrapassam 200 mm e semana terá risco de alagamentos

Meteorologistas alertam para permanência das instabilidades e possíveis enchentes na Capital e interior

O Mato Grosso do Sul segue sob forte instabilidade atmosférica neste fim de semana, com previsão de mais chuva, risco de alagamentos e tempestades acompanhadas de ventos intensos, descargas elétricas e eventual queda de granizo. Conforme a meteorologia, parte significativa do estado já acumulou o volume de chuva esperado para todo o mês, e algumas cidades superaram a marca com folga.

De acordo com o meteorologista Vinícius Sperling, do CEMTEC-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o cenário não deve melhorar nos próximos dias. “Segue ainda tempo mais instável”, afirma.

A meteorologista Natália Abrahão, também do CEMTEC-MS, reforça: “Continuam as instabilidades, principalmente no centro-sul e sudeste do estado.”

Acumulados de chuva desde o dia 1º

Levantamento do meteorologista Natalio Abrão mostra que várias cidades ultrapassaram 150 mm desde o início do mês, com destaque para Bela Vista, que soma mais de 200 mm.

CHUVAS EM MS DESDE O PRIMEIRO DIA DO MÊS

• Aquidauana — 23,1 mm

• Bela Vista — 204,4 mm

• Campo Grande – Vila Santa Luzia — 161,4 mm

• Campo Grande – UPA Aero Rancho/Gonçalves — 132,2 mm

• Campo Grande – Jardim Panamá — 160,4 mm

• Corguinho — 65,8 mm

• Corumbá — 2,4 mm

• Coxim — 32,1 mm

• Dois Irmãos — 84,1 mm

• Dourados — 119,1 mm

• Itaquiraí — 3,4 mm

• Ivinhema — 165,4 mm

• Maracaju — 105,1 mm

• Mundo Novo — 92,1 mm

• Ponta Porã — 133,8 mm

• Três Lagoas — 32,2 mm

• São Gabriel — 71,4 mm

• Rio Verde — 69,1 mm

MÉDIA NO ESTADO: 164,2 mm

O levantamento aponta ainda falta de chuva na região Oeste, enquanto há risco elevado de enchentes na próxima semana em:

• Campo Grande

• Sidrolândia

• Bataguassu

• Santa Rita do Pardo

• Paranaíba

• Aparecida do Taboado

Previsão do tempo de 14 a 17 de novembro

A sexta-feira (14) e sábado (15) devem seguir com céu fechado, poucas aberturas de sol e chuva frequente. Os modelos meteorológicos indicam acumulados expressivos, acima de 30 a 40 mm em 24h, especialmente no sudoeste, oeste e norte do estado.

A combinação entre calor, umidade, cavados invertidos e frente fria oceânica cria um ambiente altamente favorável para tempestades.

As temperaturas variam entre 19°C e 23°C de manhã e 23°C a 29°C à tarde dependendo da região. Em Campo Grande, as máximas ficam entre 27°C e 31°C.

No domingo (16), o sol aparece, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia e pode chover de forma isolada. Na segunda-feira (17), uma nova frente fria intensifica ainda mais as instabilidades, com possibilidade de chuva forte e granizo. Os ventos podem atingir 60 km/h, com rajadas superiores.

Tendência para os próximos dias

O modelo GFS prevê acumulados de 80 a 200 mm entre 13 e 29 de novembro, especialmente no centro-sul, sudoeste e norte do estado. A orientação do CEMTEC-MS é que a população acompanhe boletins atualizados devido à natureza dinâmica das instabilidades.

Defesa Civil aciona plano de emergência diante de temporais intensos

O coordenador da Defesa Civil de Campo Grande, Enéas Netto, informou ao O Estado que a Capital vem registrando aumento significativo na intensidade e na frequência dos temporais, com grandes volumes de chuva em curtos intervalos. Segundo ele, a equipe está em monitoramento permanente.

“Estamos acompanhando as condições meteorológicas 24 horas por dia e trabalhando em regime de plantão para atender a população”, afirma.

De acordo com Enéas Netto, os pontos mais afetados são regiões com histórico de alagamentos ou com baixa capacidade de drenagem.

“Utilizamos nosso mapa de vulnerabilidades para direcionar as equipes e priorizar os atendimentos emergenciais”, explica.

Os chamados mais frequentes têm sido relacionados a alagamentos, quedas de árvores e danos estruturais. O coordenador reforça que, em caso de risco, o morador deve acionar imediatamente o telefone 199.

“É fundamental que a população não tente enfrentar áreas alagadas e siga todas as orientações de segurança”, destaca.

Ele também reforça cuidados preventivos para reduzir danos durante os temporais.

“Pedimos que os moradores mantenham ralos e calhas limpos, evitem jogar lixo nas ruas, se afastem de árvores e postes instáveis e acompanhem os alertas oficiais”, orienta.

Segundo Enéas Netto, o município segue adotando medidas emergenciais para reduzir transtornos.

“Estamos reforçando a limpeza da drenagem em pontos críticos e avançando no planejamento de obras estruturais de médio e longo prazo para mitigar o risco de alagamentos na cidade”, afirma.

Por Suelen Morales

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.