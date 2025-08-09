Fim de semana começa com temperaturas mais amenas e chance de chuvas isoladas em MS

Sábado deve ser marcado por temperaturas amenas, vento moderado e chances de chuva em várias regiões do Estado

O sábado em Mato Grosso do Sul será de tempo encoberto e com possibilidade de chuvas isoladas em várias cidades, segundo o Instituto Nacional de Metereologia. Em Campo Grande, a mínima fica em 8°C e a máxima não deve passar dos 19°C, com ventos moderados e rajadas que sopram entre o sul e sudoeste.

No interior, a situação se mantém semelhante: Corumbá terá mínima de 7°C e máxima de 24°C, com chuva isolada e ventos fracos a moderados. Em Dourados, as temperaturas oscilam entre 4°C e 17°C, com céu nublado durante todo o dia.

Ponta Porã registra a mínima mais baixa do Estado, com 3°C, e máxima de 17°C, mantendo muitas nuvens e ventos fracos. Já Três Lagoas terá temperaturas entre 7°C e 21°C, com chuvas isoladas e ventos fracos do sudoeste.

A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%, dependendo da região e do horário, exigindo atenção para os cuidados com a saúde, especialmente pela manhã e à noite.

