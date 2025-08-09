Prefeitura convoca mais 400 inscritos para o Programa de Locação Social

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), divulgou nesta sexta-feira (8), por meio do Diário Oficial do município (Diogrande) n. 8.018, a convocação de mais 400 pessoas para o Programa de Locação Social.

Os convocados são moradores das regiões urbanas do Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo que demonstraram interesse em alugar um imóvel com subsídio municipal.

O atendimento será realizado nos dias 11 e 12 de agosto, no Pátio Central Shopping, localizado na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1380 – Centro, das 08h às 19h, por ordem de chegada, mediante a distribuição de senhas.No dia 11 de agosto, devem comparecer os classificados entre as posições 501 e 700 na lista geral. Já no dia 12 de agosto, será a vez dos classificados entre 701 e 900.

É fundamental que os convocados confiram sua colocação no Diogrande e compareçam na data correta. A EMHA reforça que o não comparecimento do convocado na data estipulada resultará na desclassificação automática dos candidatos.

Confira a lista de classificação completa dos convocados aqui.Entenda o programaO Programa de Locação Social é destinado a famílias que ainda não foram contempladas em outros programas habitacionais de interesse social e que enfrentam dificuldades para arcar com os custos do aluguel no mercado imobiliário tradicional.

A iniciativa busca reduzir o déficit habitacional e ampliar o acesso à moradia digna.Além de facilitar o acesso à moradia, o programa fomenta a formação de um parque residencial de locação acessível, promovendo a oferta de imóveis, a requalificação de unidades paradas, a aquisição, a produção e o aproveitamento de imóveis vagos e ociosos.

Com isso, o programa beneficia principalmente famílias que ainda não têm condições de obter crédito para a compra da casa própria.A iniciativa, inédita em Mato Grosso do Sul, assegura às famílias interessadas, e que se enquadrem nas condicionantes do programa, um valor correspondente de até 50% do valor do aluguel, desde que não ultrapasse o valor de R$ 1.200,00 mensal.