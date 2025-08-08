Cataratas do Iguaçu atraem mais de 1,1 milhão de visitantes neste ano

Só em julho, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu mais de 219 mil turistas, reforçando o protagonismo do Brasil entre os destinos de natureza mais desejados do mundo

Uma das paisagens mais deslumbrantes do planeta segue conquistando corações e movimentando o turismo nacional. Em julho, mais de 219 mil pessoas de 112 nacionalidades diferentes cruzaram os portões do Parque Nacional do Iguaçu para se encantar com as imponentes Cataratas – um salto de 7,43% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Com trilhas em meio à Mata Atlântica, passarelas que chegam pertinho das quedas d’água e uma infraestrutura que oferece contato direto com a natureza, o parque já soma mais de 1,1 milhão de visitantes em 2025. O número representa um crescimento de 10,24% na comparação com o mesmo período de 2024.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o resultado mostra a força do turismo de natureza no país e o impacto positivo na economia local.

As Cataratas são um verdadeiro símbolo do Brasil no mundo. Cada visitante que passa por lá movimenta a economia, fortalece o comércio e ajuda a preservar esse patrimônio natural. É turismo com propósito, que gera emprego, renda e promove o desenvolvimento sustentável”, afirmou o ministro

O mês de julho, por reunir férias escolares e feriados prolongados, impulsiona ainda mais a procura pelo destino. Para quem planeja conhecer a Maravilha Mundial da Natureza, a dica é adquirir o ingresso com antecedência pelo site oficial, escolhendo o dia e o horário da visita.

A entrada inclui acesso às trilhas, mirantes, transporte ecológico e à famosa passarela das Cataratas – experiência imperdível para quem busca conexão com a natureza, aventura e beleza sem igual.

Com informações da Agência Gov.