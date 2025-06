Feriado de Corpus Christi altera funcionamento de serviços em Campo Grande

Repartições públicas, bancos e alguns estabelecimentos comerciais estarão fechados nesta quinta-feira (19)

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19), provoca alterações no funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos em Campo Grande. A data religiosa, que marca para os católicos a celebração da presença de Jesus Cristo na Eucaristia, afeta especialmente órgãos públicos, bancos e unidades de saúde não emergenciais.

As agências bancárias estarão fechadas, sem atendimento presencial e sem processamento de operações como TED. O serviço volta ao normal na sexta-feira (20). Nas repartições públicas estaduais e municipais, não haverá expediente tanto na quinta quanto na sexta-feira, seguindo decreto publicado em janeiro. Somente os serviços essenciais operam em regime de plantão.

Na área da saúde, as unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto Atendimento Infantil (PAIs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) seguem funcionando normalmente, com atendimento 24 horas. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), tanto adulto quanto infantil, também permanecem abertos em regime ininterrupto. Já a Casa da Saúde e o Centro Especializado Municipal (CEM) estarão fechados nos dias 19 e 20, retomando os atendimentos apenas na segunda-feira (23).

O Bioparque Pantanal funciona em horário especial na quinta e sexta-feira, das 8h30 às 14h30, sendo necessária a realização de agendamento prévio pelo site oficial. O Hemosul, por sua vez, estará fechado no feriado, mas reabre na sexta-feira.

Quem planeja aproveitar o dia para atividades de lazer ou compras deve estar atento. O comércio da cidade tem autorização para funcionar normalmente, ficando a critério de cada estabelecimento. A Feira Central abre a partir das 16h, e os shoppings Bosque dos Ipês, Campo Grande e Norte Sul Plaza operam normalmente, das 10h às 22h. O Pátio Central estará fechado na quinta, mas reabre na sexta em horário especial, das 8h às 20h.

Os supermercados não têm restrições e podem abrir normalmente, conforme decisão de cada rede.

No setor de segurança, as delegacias plantonistas seguem atendendo a população. Permanecem abertas a Depac Cepol, Depac Centro, 4ª Delegacia de Polícia Civil e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

A Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ) também mantém o atendimento regular, das 6h às 22h, inclusive para adoção de animais.

