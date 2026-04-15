Leilão do Detran-MS oferece 112 veículos com lance a partir de R$3,5 mil

Certame reúne carros, motos e sucatas; lances seguem abertos até o fim de abril

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu leilão com 112 veículos aptos à circulação e 53 lotes de sucatas em Mato Grosso do Sul. O processo ocorre de forma online e recebe lances até o fim de abril.

Entre os itens disponíveis, há desde automóveis até motocicletas com valores iniciais abaixo dos praticados no mercado. Uma das opções é uma Ford F-250 XL L, ano 1999, com lance inicial de R$31.492. Já uma Honda CG 160 Fan, ano 2020, aparece com lance a partir de R$3.576.

Além dos veículos que podem voltar às ruas, o leilão inclui sucatas aproveitáveis para retirada de peças, com motocicletas e automóveis, e também materiais destinados à reciclagem. Nesse último caso, o volume estimado é de 15,6 toneladas de material ferroso.

Os veículos estão disponíveis para visitação nos dias 27, 28 e 29 de abril, em pátios localizados em Campo Grande e Dourados.

As regras e a lista completa dos lotes podem ser consultadas no edital publicado pelo Detran-MS e no Diário Oficial do Estado.

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