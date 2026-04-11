MS Ativo leva quase R$ 34 milhões em investimentos para infraestrutura urbana em mais quatro municípios

O Governo de Mato Grosso do Sul segue avançando com o programa ‘MS Ativo’, que leva obras estruturantes para os municípios e melhora diretamente a qualidade de vida da população. Nesta nova etapa, quase R$ 34 milhões serão investidos em pavimentação asfáltica e drenagem urbana em quatro cidades do Estado.

Os recursos vão contemplar obras em São Gabriel do Oeste, Eldorado, Ladário e Naviraí, garantindo ruas pavimentadas, melhor escoamento da água da chuva e mais segurança para quem vive e circula nessas regiões. As intervenções também contribuem para o desenvolvimento local e valorização dos bairros atendidos.

Em São Gabriel do Oeste, a Rua Siriema será pavimentada com investimento de R$ 4,8 milhões. No distrito de Morumbi, em Eldorado, serão aplicados R$ 4,7 milhões em melhorias na infraestrutura. Já em Ladário, o bairro Nova Aliança e adjacências receberão R$ 17,9 milhões em obras de drenagem e asfalto. Em Naviraí, o loteamento industrial contará com investimento de R$ 6,4 milhões em infraestrutura urbana, fortalecendo a logística e o ambiente para geração de empregos.

As licitações estão previstas para ocorrer entre os dias 30 de abril e 4 de maio, em horários diferentes, por meio de plataforma eletrônica. Após essa etapa, serão definidos os responsáveis pela execução das obras.

Segundo o secretário da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), Guilherme Alcântara, o programa reforça o compromisso do Governo com os municípios. “O MS Ativo é um programa que olha para as necessidades reais de cada cidade. São investimentos que chegam na ponta, melhoram o dia a dia das pessoas e ajudam os municípios a crescer com mais estrutura”, destacou.

As obras serão executadas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), que também é responsável pela elaboração dos projetos e acompanhamento dos serviços, assegurando qualidade e eficiência na entrega dos empreendimentos.

As licitações serão realizadas de forma eletrônica e podem ser acompanhadas pelos interessados por meio do portal oficial da Agesul. Os editais e seus anexos estão disponíveis para consulta nos sites institucionais, garantindo transparência e acesso público a todas as informações dos processos.

Com Gov MS