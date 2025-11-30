Jovem é morto a tiros no Portal Caiobá no fim da madrugada; Polícia investiga o caso

Equipe do O Estado encontrou rastro de sangue por cerca de 50 metros e marca de disparo em portão. Polícia confirmou o homicídio e investiga o caso

Um jovem identificado por moradores como Marcelo, conhecido pelo apelido de “Mangote”, foi morto a tiros na madrugada deste domingo no Portal Caiobá. O crime aconteceu na Rua Cachoeira do Campo, próximo ao cruzamento com a Rua Leão Zardo.

A equipe do O Estado esteve no local no início da manhã e acompanhou o trabalho da Polícia Militar. Os policiais confirmaram que se trata de um homicídio e informaram que as circunstâncias ainda serão investigadas. Até o momento não há informações sobre suspeitos ou motivação.

Segundo relatos de moradores, dois homens teriam passado de moto atirando contra a vítima. Marcelo chegou a caminhar por alguns metros após ser atingido, mas caiu mais à frente. O Corpo de Bombeiros tentou reanimá-lo, porém ele não resistiu.

No local, a reportagem identificou uma marca de tiro no portão de um estabelecimento próximo de onde aconteceu o crime e um rastro de sangue que se estendia por aproximadamente 50 metros entre a calçada e a rua.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. O caso será encaminhado à Polícia Civil, que deve analisar imagens de câmeras próximas e ouvir testemunhas na tentativa de identificar os autores.

