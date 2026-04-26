Tiros interrompem jantar com Donald Trump em hotel de Washington; suspeito foi preso

Presidente e autoridades foram retirados às pressas após disparos e relatos de explosões nas proximidades do local

Um homem foi preso após efetuar disparos na noite de sábado (25) nas proximidades de um hotel em Washington, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participava de um jantar com correspondentes que cobrem a Casa Branca.

De acordo com informações divulgadas pela agência Reuters, tiros foram ouvidos do lado de fora do local do evento, o que levou à retirada imediata de Trump e da primeira-dama, Melania Trump, por agentes do Serviço Secreto. O suspeito foi detido, mas sua identidade ainda não havia sido divulgada até a última atualização.

Ainda segundo a Reuters, o homem chegou a atirar contra um agente do Serviço Secreto, que não se feriu devido ao uso de colete à prova de balas. Testemunhas relataram a agências internacionais que, além dos disparos, também foram ouvidas explosões nas imediações do hotel.

O jantar contava com a presença do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado Marco Rubio. Ambos foram retirados do local e passam bem.

Após o incidente, Trump concedeu entrevista coletiva na Casa Branca e afirmou que o autor dos disparos seria um “lobo solitário”, expressão utilizada para se referir a criminosos que agem sozinhos. O Serviço Secreto norte-americano não divulgou detalhes adicionais sobre o caso.

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