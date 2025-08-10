Homem morre em confronto com policiais militares no Jardim Itamaracá em Campo Grande

Suspeito efetuava disparos com arma de fogo, conforme denúnica que resultou na ida da polícia até o local

Na noite do último sábado (09), um homem identificado como Wemerson de Souza Santana, de 34 anos, morreu em um confronto com a polícia militar Jardim Itamaracá em Campo Grande. O ocorrido foi na resdiência onde ele morava no bairro.

Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia levou a polícia a ir até o local, pois informava que o suspeito disparava tiros no cruzamento entre as ruas Georgina Pereira Barbosa e Rua Azis Nachif.

Os policiais avistaram Wemerson com uma arma e deram ordem para ele entregar o revolver, porém o suspeito fugiu par dentro da resdiência onde morava.

Na casa, ele eria feito ameaças e disparado duas vezes com a arma. Os policiais reagiram e efetuaram disparos contra Wemerson, que foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. No local, ele não resistiu e morreu.

No local do ocorrido, foram apreendidos uma balaclava preta e entorpecente análogo à maconha. A droga foi encaminhada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e as armas utilizadas pelos policiais também foram apreendidas.

Conforme o boletim de ocorrência, Wemerson participou de um roubo na última sexta-feira (08), quando invadiu uma resdidência.

O caso foi registrado como desobediência, posse irregular de arama de fogo, morte decorrente de intervenção policial e tráfico de drogas na na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) e será investigado.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

