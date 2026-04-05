Jovem de 18 anos morre afogado em rio na chácara do avô em Aral Moreira

Imagem ilustrativa - Foto: Pedro Deptriz/ Prefeitura de Coxim
Imagem ilustrativa - Foto: Pedro Deptriz/ Prefeitura de Coxim

Um jovem, identificado como Roberto Junior Blanco Gonçalves, de 18 anos, morreu na tarde desse sábado (4), após se afogar em um rio localizado na área rural de Aral Moreira, no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Roberto estava na chácara do avô, onde passava o dia com familiares. Após o almoço, ele seguiu até um rio nas proximidades para tomar banho.

Segundo relato de testemunhas, o jovem não conhecia o local e, ao entrar na água, acabou submergindo e não retornou à superfície. Um familiar que o acompanhava afirmou que não sabia nadar e, por isso, não conseguiu realizar o resgate imediato, retornando à propriedade para pedir ajuda.

Outros familiares foram até o rio e conseguiram retirar Roberto da água, já desacordado. Foram realizadas tentativas de reanimação ainda no local, mas sem sucesso.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado para uma funerária.

O caso foi registrado como achado de cadáver, sendo a morte inicialmente tratada como decorrente de afogamento, sem indícios de crime.

 

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