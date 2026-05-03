Corrida no Parque das Nações Indígenas altera trânsito em Campo Grande neste domingo

Motoristas que circularem por Campo Grande neste domingo (3) devem ficar atentos às mudanças no tráfego devido à realização da corrida de rua Circuito das Estações 2026 – Etapa Outono. A prova terá largada às 7h, com saída e chegada no Parque das Nações Indígenas.

A operação especial de trânsito será coordenada pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), que fará interdições temporárias e o controle do fluxo de veículos ao longo de todo o percurso. Agentes estarão posicionados em pontos estratégicos para garantir a segurança dos corredores e também dos demais usuários das vias.

O trajeto da corrida inclui importantes corredores da Capital, como as ruas Antônio Maria Coelho e Lima Félix, além das avenidas Mato Grosso, Desembargador José Nunes da Cunha e do Poeta, contemplando ainda trechos internos do parque.

A orientação da Agetran é para que os condutores redobrem a atenção ao trafegar nas regiões afetadas e, sempre que possível, busquem rotas alternativas durante o período do evento, a fim de evitar congestionamentos e transtornos.

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