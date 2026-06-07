Domingão será de tempo firme em Mato Grosso do Sul

A previsão indica tempo firme em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade para este domingo (7). Vale ressaltar que durante as noites, madrugadas e ao amanhecer, as temperaturas seguem mais amenas, com mínimas próximas de 10-14°C, especialmente nas regiões sudeste, leste e nordeste do estado. Ao longo das tardes, haverá

elevação gradual das temperaturas, com máximas podendo atingir valores entre 30-34°C.

Com mínima de 14ºC e máxima de 27ºC em Campo Grande, o domingo deve ser de tempo firme. Essa combinação de manhãs mais frias e tardes mais quentes resulta em elevada amplitude

térmica, caracterizada pela grande diferença entre as temperaturas mínimas e máximas registradas no mesmo dia, podendo superar os 15-20°C em algumas localidades.

Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, especialmente nas regiões oeste, norte, nordeste, sudoeste e pantaneira, onde os valores poderão ficar entre 15-35% nos horários mais quentes do dia, exigindo atenção quanto aos riscos associados ao tempo seco.

Porém, entre tarde/noite de domingo, a aproximação de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade pode favorecer a formação de chuvas e tempestades, especialmente nas regiões oeste e sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul. Os ventos atuam do quadrante leste com velocidades que variam entre 30 – 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 10-14°C e máximas entre 23-27°C;

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 16-20°C e máximas entre 28-34°C;

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 12-18°C e máximas entre 27-33°C;

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 14-18°C e máximas entre 27-29°C.