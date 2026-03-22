Internet pública cobre 1,4 km da Rua 14 de Julho e outras vias centrais da Capital

Programa Acessa+CG disponibiliza wi-fi gratuito em áreas de grande circulação de Campo Grande

Moradores e visitantes que passam pela região central de Campo Grande contam com pontos de internet pública gratuita em algumas das ruas mais movimentadas da cidade. O serviço integra o programa Acessa+CG, mantido pela Prefeitura de Campo Grande.

Um dos principais trechos atendidos é a Rua 14 de Julho, onde o sinal se estende por cerca de 1,4 quilômetro, no percurso entre as avenidas Fernando Corrêa e Mato Grosso. A cobertura também alcança vias como Marechal Rondon, Dom Aquino, Barão do Rio Branco, Calógeras, Maracaju, Treze de Maio e Rui Barbosa.

De acordo com a administração municipal, o serviço passou por atualização e opera com conexão mais rápida e estável. A proposta é ampliar o acesso à internet em espaços públicos, especialmente em locais com grande circulação de pessoas.

Para se conectar, o usuário deve ativar o wi-fi do celular, tablet ou computador, selecionar a rede “Acessa Mais CG”, realizar um cadastro e fazer login. Após o procedimento, o acesso é liberado.

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