Homem desaparecido há dois dias é encontrado morto

O corpo de Eugênio Cezar Alves Acosta, de 57 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (14), em uma área de mata próxima ao Bairro Nova Rio Brilhante, em Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande, dois dias após seu desaparecimento.

Segundo informações da família, Eugênio fazia uso de medicamento controlado e saiu de casa na tarde de quinta-feira (12), sem retornar. Nas últimas horas, equipes realizaram buscas em diversos pontos da cidade e da zona rural.

Após perícia no local, o corpo foi levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Dourados para exame necroscópico.