PRF apreende 36 kg de maconha e remédios para emagrecimento na BR-262, em Água Clara

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 36 quilos de maconha e frascos de medicamentos para emagrecimento durante fiscalização realizada nesta segunda-feira (6), na BR-262, em Água Clara, cidade distante 192 quilômetros de Campo Grande.

A abordagem ocorreu quando os agentes pararam um veículo Suzuki/Cross, onde estavam um motorista e uma passageira. Durante a vistoria, foram localizadas duas malas no interior do carro. A mulher afirmou que as bagagens eram dela, mas disse não ter as chaves para abri-las.

Diante da suspeita, os policiais abriram os volumes e encontraram tabletes de maconha, além de quatro frascos de remédios utilizados para emagrecimento.

A passageira foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara. O caso segue em investigação.

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