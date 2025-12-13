Chuva se espalha pelo Estado neste sábado e máximas podem chegar até 34 °C no Pantanal

Mapa do Cemtec indica instabilidade em todas as regiões e tardes mais amenas na Capital e no Sul do Estado

O sábado (13) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva em todas as regiões do Estado, conforme o mapa meteorológico divulgado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). As temperaturas variam ao longo do território sul-mato-grossense, com máximas que chegam a 34 °C no Pantanal e ficam abaixo dos 30 °C em municípios do Sul e da Capital.

Na região pantaneira, Corumbá deve registrar mínima de 26 °C e máxima de 34 °C, sob condição de chuva. Em Aquidauana, a previsão aponta variação entre 24 °C e 31 °C, também com instabilidade. No Sudoeste, Porto Murtinho terá temperaturas entre 24 °C e 30 °C, com céu carregado e pancadas ao longo do dia.

No Norte do Estado, Coxim deve variar entre 23 °C e 31 °C, enquanto Camapuã registra mínima de 22 °C e máxima de 29 °C, ambos com possibilidade de chuva. Já no Bolsão, Paranaíba terá temperaturas entre 24 °C e 31 °C, e Três Lagoas pode alcançar 32 °C, com mínima de 25 °C.

Em Campo Grande, o sábado será marcado por chuva e temperaturas mais baixas, com mínima de 23 °C e máxima de 28 °C. Na região da Grande Dourados, Dourados deve variar entre 22 °C e 29 °C, enquanto Ponta Porã terá uma das tardes mais amenas, com máxima de 26 °C.

No Leste, Anaurilândia apresenta previsão de temperaturas entre 23 °C e 30 °C. No Cone-Sul, Iguatemi deve registrar mínima de 22 °C e máxima de 27 °C, mantendo o padrão de instabilidade observado no restante do Estado.

Segundo o Cemtec, a atuação de áreas de instabilidade mantém o risco de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, com possibilidade de volumes mais elevados em pontos isolados.

