Motoristas de ônibus mantêm greve para segunda-feira após pagamento parcial de salários

O STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande) deliberou pela deflagração de greve geral do transporte coletivo da Capital a partir da próxima segunda-feira (15). A decisão foi tomada por mais de 200 motoristas que estão há sete dias sem receber o salário, que deveria ter sido pago no dia 5 de dezembro.

A paralisação foi definida em assembleias realizadas na madrugada dessa quinta (11), nas garagens do consórcio.

Por meio de nota, o Consórcio Guaicurus afirmou que os recursos disponíveis foram destinados prioritariamente à folha de pagamento, além de itens considerados essenciais para manter a circulação dos ônibus, como combustível e manutenção da frota. A empresa informou que não conseguiu quitar o valor total devido neste momento.

A concessionária ainda alegou que todas as linhas de crédito disponíveis já estão comprometidas, o que limita a obtenção imediata de novos recursos. Segundo o consórcio, a administração trabalha para viabilizar o pagamento da parcela restante o mais rápido possível.