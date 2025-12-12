Cursos de artesanato capacitam internos de unidades penais de Campo Grande

Formações em mosaico, pintura, decoupage e amigurumi envolveram reeducandos de presídios masculino e feminino da Capital

Reeducandos de diferentes unidades penais de Campo Grande participaram de cursos de capacitação em técnicas artesanais ao longo das últimas semanas. As atividades foram desenvolvidas por meio de parceria entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e o Conselho da Comunidade da Capital, com entrega de certificados ocorrendo nesta semana.

No Ptran (Presídio de Trânsito), 11 internos concluíram o Curso de Mosaico, técnica baseada na composição de imagens e padrões a partir da aplicação de pequenos fragmentos de materiais como cerâmica, vidro, pedras e azulejos. A formação foi ministrada pela artesã Alice Sales Trouy.

No Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi (EPFIIZ), reeducandas participaram do Projeto Oficinas de Pintura, Decoupage e Customização em Caixas e Produtos de MDF. O curso teve carga horária de 60 horas-aula e foi realizado ao longo dos últimos dois meses, sob orientação das professoras Milena Maura Gonçalves de Abreu e Zilda Regina Lubas de Oliveira.

Já no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, internos concluíram o curso de Amigurumi, técnica japonesa de confecção de bonecos e objetos tridimensionais em crochê ou tricô. A formação abordou desde pontos básicos e modelagem até montagem e acabamento das peças, com foco na produção artesanal.

Parte dos trabalhos desenvolvidos durante os cursos foi apresentada ao público na Feira Artesão Livre – Especial de Natal, realizada neste mês no Fórum de Campo Grande. No evento, peças produzidas nas capacitações foram expostas e colocadas à venda, incluindo itens em MDF, mosaico, pintura, decoupage e amigurumi.

As ações fazem parte das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio da Divisão de Assistência Educacional e da Divisão de Trabalho Prisional da Agepen, que acompanham projetos voltados à formação educacional e ocupacional dentro das unidades penais da Capital.

