Rua Maracaju é interditada para evento cultural e motoristas devem buscar rotas alternativas

Motoristas que circulam pela região central de Campo Grande precisam redobrar a atenção neste fim de semana. A Rua Maracaju amanheceu interditada neste sábado (30) para a realização de um evento cultural, conforme cronograma divulgado pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

O bloqueio teve início à 1h da madrugada e abrange o trecho entre as ruas 13 de Maio e 14 de Julho. A interdição permanecerá em vigor até as 6h da próxima segunda-feira (1º).

Para minimizar os impactos no trânsito, a Agetran orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas, como as ruas Dom Aquino, Cândido Mariano, Rui Barbosa e Antônio Maria Coelho, além da Avenida Mato Grosso.

Além da interdição na região central, outros pontos da Capital também terão alterações no tráfego durante o fim de semana.

No domingo (31), a Rua Aicas ficará bloqueada entre as ruas Saint Romain e Diogo Álvares, das 15h às 20h.

Ainda no domingo, as ruas General Paulo Xavier, Hibiscos e Flamboyant, além da Avenida Ministro João Arinos, terão interdições entre 17h e 22h para a realização de um evento religioso.

A Agetran recomenda que os motoristas fiquem atentos à sinalização temporária instalada nos locais interditados e sigam as orientações dos agentes de trânsito. A agência também reforça a importância do planejamento dos deslocamentos e da utilização de trajetos alternativos para evitar congestionamentos e garantir maior fluidez no trânsito.

Segundo o órgão, a colaboração dos condutores é fundamental para assegurar a segurança viária durante o período das interdições e o bom andamento dos eventos programados para este fim de semana na Capital.

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