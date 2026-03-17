Procurando emprego? Funsat oferece 1.181 vagas de emprego nesta terça-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) inicia o atendimento desta terça-feira (17), com 1.181 vagas de emprego disponíveis em 113 profissões, ofertadas por 116 empresas em Campo Grande. Para concorrer às oportunidades, é necessário que o candidato esteja com o cadastro atualizado na Agência de Empregos.

A maior parte das vagas é destinada a candidatos sem experiência prévia. Cerca de sete em cada dez oportunidades são de perfil aberto, modalidade que permite treinamento no próprio trabalho. Entre as funções disponíveis estão ajudante de motorista (2), alimentador de linha de produção (35), auxiliar de armazenamento (7), cuidador de idosos (3), manobrista (2), operador de caixa (95) e vendedor interno (3).

Há também vagas que exigem experiência na função, como analista de negócios (1), analista de crédito (2), auxiliar de contabilidade (1), borracheiro (1), churrasqueiro (1), web designer (1), encarregado de supermercado (1) e mecânico de manutenção de caminhão a diesel.

Para PCD (pessoas com deficiência (PCD), estão disponíveis sete vagas nas funções de repositor de mercadorias (5), porteiro (1) e auxiliar de limpeza (1).

Os interessados podem procurar atendimento na Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, ou no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. O cadastro atualizado no sistema é necessário para receber o encaminhamento às entrevistas.