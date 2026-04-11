Chuva atinge todas as regiões de MS neste sábado; temperaturas chegam a 34°C

Previsão indica instabilidade em todo o Estado, com maior intensidade no Pantanal e sul

A previsão do tempo para este sábado (11) em Mato Grosso do Sul indica instabilidade em todas as regiões, com ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ao longo do dia.

Na região do Pantanal, cidades como Corumbá devem registrar temperaturas entre 24°C e 34°C, com previsão de chuva. Em Aquidauana, os termômetros variam entre 23°C e 32°C, também com instabilidade.

No sudoeste, Porto Murtinho deve ter mínima de 22°C e máxima de 31°C, com tempo chuvoso. Já na região sul-fronteira, Ponta Porã apresenta temperaturas mais amenas, entre 19°C e 27°C, com previsão de chuva persistente.

Em Dourados, na região sul, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 30°C, com possibilidade de pancadas ao longo do dia. Situação semelhante ocorre em Iguatemi, onde os termômetros variam entre 20°C e 28°C.

Na região central, Campo Grande deve registrar mínima de 20°C e máxima de 29°C, com previsão de chuva e trovoadas. No leste do estado, Anaurilândia terá temperaturas entre 21°C e 33°C, também sob instabilidade.

Já na região norte, Coxim deve marcar entre 23°C e 33°C, com chuva. Em Camapuã, a variação será de 22°C a 32°C, com possibilidade de trovoadas.

No bolsão, Paranaíba terá tempo mais firme em comparação às demais regiões, com sol entre nuvens e temperaturas entre 22°C e 32°C. Em Três Lagoas, a máxima pode chegar a 34°C, mas ainda há previsão de pancadas de chuva.

De forma geral, o sábado será marcado por tempo instável em Mato Grosso do Sul, com variação de nebulosidade e chuvas distribuídas em praticamente todo o Estado.

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