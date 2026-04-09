Ação em Sáude oferece consultas, vacinas e testes gratuitos neste sábado em Corumbá

Evento no bairro Nova Corumbá terá atendimentos médicos, vacinação e serviços sociais das 7h às 13h

A Prefeitura de Corumbá e o Tribunal de Justiça de MS promovem neste sábado (11), das 7h às 13h, uma “Ação em Saúde” na Escola Municipal Clio Proença, no bairro Nova Corumbá. A iniciativa é alusiva ao Dia Mundial da Saúde e reunirá serviços gratuitos voltados à população.

Entre os atendimentos previstos estão consultas com clínico geral e pediatra, além de vacinação por meio do vacimóvel, com aplicação de doses contra influenza e outras previstas no calendário nacional.

Também serão ofertados testes rápidos para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações de saúde.

Para tutores de animais, a programação inclui vacinação antirrábica para cães e gatos, testagem para leishmaniose e demonstração de animais sinantrópicos, além de orientações sobre a identificação do mosquito Aedes aegypti.

O CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) participará com orientações sobre garantia de direitos e enfrentamento a situações de violação. Já o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) fará atendimentos relacionados ao Cadastro Único e prestará informações sobre o Programa Criança Feliz, voltado ao acompanhamento de gestantes e crianças na primeira infância.

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