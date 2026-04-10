Campo Grande sedia Congresso de Cidades Digitais e Inteligentes

Campo Grande recebe, nos dias 18 e 19 de junho, o 4º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, consolidando-se como referência em inovação no Estado. As inscrições já estão abertas e são gratuitas para servidores públicos, vereadores, representantes de entidades e universidades.

Promovido pela RCD (Rede Cidade Digital), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), e com apoio da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), o encontro reúne lideranças públicas e especialistas para debater soluções tecnológicas que fortalecem a gestão e impulsionam o desenvolvimento dos municípios.

“É uma satisfação para Campo Grande sediar novamente o Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes. Esse é um momento importante para fortalecer a inovação nos municípios, promovendo a troca de experiências e o compartilhamento de soluções que impactam diretamente a vida da população. Campo Grande tem avançado muito na transformação digital e acredito que eventos como este são fundamentais para integrar os municípios e acelerar esse processo em todo o Estado”, afirmou o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage.

Para a prefeita Adriane Lopes, os avanços tecnológicos de Campo Grande reforçam a importância de trocar experiências e compartilhar projetos com gestores de outros municípios.

“Campo Grande tem se destacado quando se fala em modernização e investimentos em tecnologia e inovação. Temos, na capital, o primeiro Parque Tecnológico do Estado, que integra o setor privado, universidades e o poder público por meio de soluções inovadoras, promovendo também a aceleração de processos digitais. Estamos investindo em diversas áreas, com destaque para a implantação de sistemas nas áreas de saúde, educação, segurança e mobilidade urbana, além de diversas outras frentes da gestão. Nosso objetivo é aprimorar os serviços prestados à população e impulsionar o desenvolvimento econômico e social da capital”, disse.

Segundo o diretor da RCD, José Marinho, o congresso promove a troca de experiências e a apresentação de ferramentas já consolidadas em outras localidades.

“O cenário atual exige que as prefeituras estejam conectadas à inovação. O congresso não apenas promove esse intercâmbio, mas também oferece um ambiente de aprendizado e planejamento, fundamental para uma gestão eficiente e orientada por dados”, ressaltou.

A programação reúne painéis, palestras, cases e uma feira com soluções tecnológicas de empresas do setor.

Durante o evento, a Rede Cidade Digital também entregará o título de Prefeito Inovador 2026, que reconhece gestores que utilizam a tecnologia de forma estratégica na administração pública.

Além disso, municípios com iniciativas em andamento podem concorrer ao Projeto Inovador 2026, com inscrições abertas até 17 de abril. O prêmio destaca soluções com resultados mensuráveis e impacto positivo na gestão pública e na vida da população.

Serviço:

4º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes

Data: 18 e 19 de junho de 2026

Local: Bioparque Pantanal, Campo Grande – MS

Horário: 8h às 17h

Inscrições gratuitas para servidores públicos: https://www.sympla.com.br/evento/4-congresso-sul-mato-grossense-de-cidades-digitais-e-inteligentes/3242736?referrer=redecidadedigital.com.br&referrer=redecidadedigital.com.br

Informações: imprensa@redecidadedigital.com.br

ou WhatsApp (41) 3015-6812