Calor predomina e temperatuas chegam a 36ºC em MS nesta quinta (23)

Interior concentra os maiores índices, enquanto Capital tem máxima de 32ºC

A quinta-feira (23) será marcada por tempo firme e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. De acordo com dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o calor ganha destaque principalmente nas regiões oeste e pantaneira, onde os termômetros se aproximam dos 36°C.

Em Corumbá, a máxima prevista é de 36°C, uma das mais altas do estado. Em Aquidauana, os termômetros devem chegar aos 35°C, enquanto Porto Murtinho registra variação entre 23°C e 34°C.

Na região central, Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de 32°C, com predomínio de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia.

No norte do estado, cidades como Coxim e Camapuã devem registrar máximas de até 34°C. Já no leste, Paranaíba e Três Lagoas têm previsão de até 33°C.

Na região sul, os termômetros ficam um pouco mais amenos. Em Dourados, a variação será de 19°C a 32°C. Já em Ponta Porã, a máxima chega aos 30°C. Em Iguatemi, os termômetros devem marcar até 32°C.

A tendência é de tempo estável em grande parte do Estado, com sol predominando e poucas chances de chuva ao longo do dia.

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