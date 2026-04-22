GCM salva criança de 2 anos após afogamento em piscina

Um menino de dois anos foi salvo por agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) na tarde desta quarta-feira (22), após se afogar na piscina de casa e ficar desacordado, na região do Bairro Jockey Club, em Campo Grande.

De acordo com os guardas, a criança estava em casa com a avó e um irmão mais velho. A idosa relatou que havia deixado os dois brincando quando, ao retornar, percebeu que o neto estava desacordado no fundo da piscina.

Desesperada, ela gritou por socorro. Um pedreiro que trabalhava ao lado da residência ouviu o pedido de ajuda, pegou a criança e a levou imediatamente até a base do Gemop (Grupo Especializado de Motopatrulhamento). O menino chegou desacordado, com os lábios arroxeados.

Diante da gravidade da situação, os agentes iniciaram imediatamente os primeiros socorros, realizando manobras de desobstrução das vias aéreas ainda na base. Após momentos de tensão, a criança reagiu, expeliu secreções e voltou a respirar.

Comandante de serviço do Gemop, o guarda civil metropolitano Fabiano Anunciato relatou a emoção do atendimento. Segundo ele, mesmo após 16 anos de atuação na corporação, nunca havia enfrentado uma ocorrência envolvendo uma criança.

“Foi coisa de Deus. Estávamos no lugar certo, na hora certa. Dá medo de machucar, mesmo com todo o treinamento, mas fizemos o necessário e com êxito. O menino voltou a respirar e até chorou”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo telefone de emergência 193 e chegou rapidamente ao local com a Unidade de Resgate UR-151, sob o comando do tenente Miranda. A equipe deu continuidade ao atendimento pré-hospitalar e estabilizou a vítima.

Após avaliação e regulação médica, a criança foi encaminhada à Santa Casa para acompanhamento especializado. O estado de saúde não foi divulgado.

A ocorrência reforça a importância da resposta rápida das forças de segurança em situações críticas e evidencia o preparo técnico dos agentes da GCM, cuja atuação foi decisiva para preservar a vida da criança.