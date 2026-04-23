Funsat oferta 1.399 vagas de emprego nesta quinta-feira (23)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta quinta-feira (23), 1.399 vagas de emprego em Campo Grande, com oportunidades em diferentes áreas e perfis profissionais.

Entre os destaques do dia estão vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias (43), auxiliar de limpeza (103), vigia (10), repositor de mercadorias (50) e técnico de carnes e derivados (12), além de outras funções disponíveis no painel da Agência de Empregos.

Também há oportunidades destinadas a PCD (pessoas com deficiência), com vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador à mão e porteiro.

Para concorrer, é necessário manter o cadastro atualizado na Funsat. O atendimento é presencial, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na sede (Rua 14 de Julho, 992), e até as 13h no Polo Moreninhas (Rua Anacá, 699).