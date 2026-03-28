Dia D de vacinação contra a gripe acontece neste sábado (28) na Capital com 12 unidades de saúde

Imunização atende grupos prioritários e ter´ponto extra em shopping até domingo

Campo Grande realiza neste sábado (28) o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A aplicação das doses acontece das 7h30 às 16h45 em 12 unidades de saúde da Capital. Também há um ponto extra no Shopping Norte Sul Plaza, com atendimento das 11h às 19h neste sábado e das 12h às 19h no domingo (29).

A mobilização integra a estratégia nacional de enfrentamento à gripe e antecede o período de maior circulação do vírus. A vacinação é destinada aos grupos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde.

Podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais da saúde, trabalhadores da educação, forças de segurança e salvamento, indígenas, quilombolas, pessoas com comorbidades, trabalhadores dos Correios, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Veruska Lahdo, o Dia D busca ampliar o alcance da campanha. “Nosso objetivo é facilitar o acesso da população à vacina, levando a imunização para mais perto das pessoas e reforçando a proteção, principalmente dos grupos prioritários. A vacina é segura, eficaz e fundamental para evitar casos graves e internações por gripe”, afirmou.

A orientação é que as pessoas incluídas nos grupos prioritários apresentem documento com foto e comprovante da condição para vacinação, como laudo médico ou documento funcional.

As unidades que participam da mobilização são: USF (Unidade de Saúde da Família) 26 de Agosto (Centro/Prosa), USF Tiradentes (Bandeira), USF Universitário (Bandeira), USF Nasser (Segredo), USF Vida Nova (Segredo), USF Caiçara (Lagoa), USF Santa Emília (Lagoa), USF Alves Pereira (Anhanduizinho), USF Dona Neta (Anhanduizinho), USF Los Angeles (Anhanduizinho), USF Silvia Regina (Imbirussu) e USF Serradinho (Imbirussu).

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