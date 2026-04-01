CDL Campo Grande promove encontro estratégico sobre expansão de negócios para o Paraguai

Evento “Conexão Binacional” reúne empresários para discutir oportunidades, segurança jurídica e caminhos para internacionalização

Com o objetivo de estreitar os laços comerciais e apresentar o mercado paraguaio como parceiro estratégico para expansão, a CDL Campo Grande realizou o evento “Conexão Binacional”.

A iniciativa é voltada a diretores e empresários interessados em ampliar suas operações para além das fronteiras brasileiras. Nos últimos anos, o Paraguai tem se consolidado como destino atrativo para investimentos, impulsionado por incentivos fiscais e proximidade logística.

Mais do que destacar vantagens econômicas, o evento propõe um debate sobre segurança jurídica e estratégias para uma internacionalização estruturada e segura. Durante a programação, os participantes poderão compartilhar experiências práticas sobre a implementação de operações no país vizinho de forma sustentável e lucrativa.

A ação reforça o papel da CDL Campo Grande como articuladora de oportunidades e provedora de suporte técnico ao empresariado local. “O mercado paraguaio deixou de ser apenas um vizinho para se tornar um parceiro de peso. Queremos mostrar ao empresário de Campo Grande que existem caminhos seguros e sólidos para essa expansão”, afirma o presidente da entidade, Adelaido Figueiredo.

Por Ana Krasnievicz