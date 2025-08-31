Calor e nuvens marcam o domingo em Mato Grosso do Sul

Temperaturas podem chegar a 37°C em algumas regiões; previsão indica variação de nebulosidade e chance de chuva isolada no sul do Estado

O domingo (31) em Mato Grosso do Sul será marcado por calor intenso e variação de nebulosidade ao longo do dia. Em Ladário, no Pantanal, a temperatura máxima pode chegar a 37°C, com possibilidade de chuva isolada durante a tarde e à noite.

Em Ponta Porã, Dourados e Três Lagoas, as máximas ficam entre 34°C e 36°C, com manhãs de poucas nuvens e tardes que alternam entre sol e nuvens. A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 60%, aumentando a sensação de calor seco em algumas regiões.

Na Capital, a máxima será de 34°C, com céu parcialmente nublado durante o dia e maior cobertura de nuvens à noite. O vento soprará fraco a moderado, predominando do quadrante NE-E, garantindo umidade relativa entre 20% e 65%.

Em Três Lagoas, a presença de névoa seca poderá reduzir a visibilidade pela manhã, mantendo o clima seco e quente durante o dia. Já em Ladário, o aumento das nuvens à tarde eleva a possibilidade de chuvas isoladas, oferecendo alívio momentâneo das altas temperaturas.

