Homem é agredido por grupo e tem corrente roubada em Campo Grande

Um homem foi violentamente agredido e assaltado na tarde de sábado (30), na região da Chácara dos Poderes, em Campo Grande. A vítima relatou que cerca de dez pessoas participaram das agressões, que resultaram em diversos ferimentos pelo corpo.

Segundo informações, além de ser atingido por socos e chutes, o homem também sofreu o chamado “mata-leão”, golpe em que a pessoa é imobilizada pelo pescoço. Durante a ação, os agressores roubaram uma corrente de ouro e, em seguida, um dos envolvidos chegou a ameaçá-lo de morte.

Apesar da violência, a vítima conseguiu identificar um dos participantes do crime. Ele informou a polícia, o nome do suspeito, o perfil dele em uma rede social e até forneceu o número de telefone que seria utilizado pelo autor. O homem acrescentou ainda que o agressor é ou já foi estudante de uma universidade de Campo Grande.

O ataque teria ocorrido dentro da casa do suspeito ou de familiares dele. Em depoimento, a vítima afirmou que, além das agressões, o autor reconhecido exibiu uma arma de fogo, ameaçando matá-lo.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e será investigado pela Polícia Civil.