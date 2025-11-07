Intermediação da Funsat terá atendimento contínuo durante a Cidade da Juventude nesta segunda-feira (10)

Nada de esperar até segunda-feira (10) para buscar uma nova oportunidade de trabalho. Durante os próximos dias, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza atendimento especial e sem intervalos no festival Cidade da Juventude 2025, levando seu serviço de intermediação de empregos para um público ainda maior.

Serão 1.283 vagas disponíveis em 154 profissões, ofertadas por 188 empresas de Campo Grande. O atendimento itinerante da Funsat acontece nos altos da Avenida Afonso Pena, na Vila Morena, junto à programação do evento, que também reúne shows, oficinas e atividades culturais.

Confira os horários:

Sexta-feira (7): 18h às 20h40

Sábado (8): 16h às 20h40

Domingo (9): 16h às 20h40

No espaço da Funsat no evento, o público poderá receber orientações sobre Seguro-Desemprego e CTPS (Carteira de Trabalho Digital), além de participar de triagens voltadas à inserção de jovens — destaque em 851 das 1.283 vagas ofertadas.

Muitas das oportunidades são para primeiro emprego, com treinamento remunerado e seleção em sistema de perfil aberto, sem exigência de experiência prévia. Entre as funções disponíveis estão: atendente de lanchonete (35 vagas), auxiliar de serviços de alimentação (18), operador de caixa (84), telemarketing ativo (40) e estoquista (10).

Há também oportunidades que exigem experiência, como açougueiro (15), mecânico de automóveis (2), encanador (5), pedreiro (15), confeiteiro (1) e analista de gestão de estoque (1).

O público PCD (Pessoa com Deficiência) conta com 50 vagas específicas, distribuídas entre auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (3), empacotador à mão (5) e auxiliar administrativo (2).

Na segunda-feira (10), a Funsat retoma seu atendimento normal na sede da Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 17h, sem intervalos.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841, ou nas redes sociais: @funsat.cg (Instagram) e Funsat Campo Grande MS (Facebook). A lista completa de vagas está disponível no site da Prefeitura de Campo Grande: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

Serviço:

– Presença na sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9)

– Horário: 16h às 20h40, exceto no dia de abertura.

– Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Por prefeitura de Campo Grande