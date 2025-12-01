Após realizar série de furtos, homem é preso em Nova Andradina

Suspeito, de 37 anos, foi detido após tentar fugir e resistir à abordagem; investigação aponta crimes em comércios e residências

Um homem de 37 anos foi preso na tarde do último sábado (29) em Nova Andradina, suspeito de estar por trás de uma série de furtos registrados nas últimas semanas no município. Segundo a Seção de Investigações Gerais (SIG), ele vinha sendo monitorado por causa da repetição dos delitos.

As apurações indicam que o suspeito participou do furto que atingiu uma conveniência e uma casa de carnes na região central da cidade, de onde foram levados alimentos, bebidas, chinelos e dinheiro. O acesso ao local ocorreu após o rompimento da parede dos fundos. Além desse caso, o homem teria furtado outras residências e uma clínica médica recentemente.

No sábado, a equipe recebeu informações de que o suspeito estaria queimando fios de cobre, também furtados, em uma área de vegetação. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir e entrou em luta corporal com um investigador, que conseguiu contê-lo até a chegada de reforço. No momento da abordagem, o homem portava uma faca.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde o caso foi registrado.

