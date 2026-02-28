Alerta de tempestade coloca regiões de Mato Grosso do Sul sob risco de temporal neste domingo

Previsão indica chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo em quatro regiões do Estado

Parte de Mato Grosso do Sul está sob aviso de tempestade neste domingo (1º), com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo. O alerta é classificado como de perigo potencial e vale das 9h às 21h.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora.

As áreas sob aviso incluem o Sudoeste de Mato Grosso do Sul, os Pantanais Sul-Mato-Grossense, o Leste de Mato Grosso do Sul e o Centro-Norte do estado.

Apesar de o risco ser considerado baixo para ocorrências mais graves, há possibilidade de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.

A orientação é que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

