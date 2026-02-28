Motocicleta com placa adulterada é apreendida no Jardim Colibri, em Campo Grande

Veículo abandonado teve caractere da placa modificado com tinta preta e foi removido ao Detran

Uma motocicleta com sinal identificador adulterado foi apreendida na manhã deste sábado (28), no Bairro Jardim Colibri, em Campo Grande. O caso foi registrado na Depac Cepol como adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para averiguar a situação de uma motocicleta abandonada. No local, os policiais constataram que o veículo estava sem responsável e, durante a checagem, identificaram irregularidade na placa.

A verificação apontou que um dos caracteres havia sido alterado com o uso de caneta de tinta preta. A placa original terminava em “3332”, mas foi modificada para “3832”.

Em consulta aos sistemas, foi constatado que o veículo possuía apenas restrições administrativas. No entanto, como a adulteração de sinal identificador configura crime, foi solicitado o serviço de guincho para remoção da motocicleta ao Departamento Estadual de Trânsito.

A ocorrência foi formalizada na delegacia e segue sem autor identificado até o momento.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram