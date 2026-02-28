Enchentes elevam para 66 o número de mortos em Minas; Juiz de Fora concentra 60 vítimas

Corpo de Bombeiros confirma novo óbito neste sábado e três pessoas seguem desaparecidas no estado

O número de mortes provocadas pelas enchentes em Minas Gerais subiu para 66 neste sábado (28), segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Do total de vítimas, 60 foram registradas em Juiz de Fora e seis em Ubá.

Até a manhã deste sábado, o balanço apontava 65 mortos. O número foi atualizado após os bombeiros localizarem o corpo de um homem ainda não identificado no Bairro Linhares, em Juiz de Fora.

Além das mortes confirmadas, três pessoas continuam desaparecidas — duas em Ubá e uma em Juiz de Fora, o menino Pietro, de 9 anos.

As fortes chuvas que atingem o estado desde o início da semana provocaram alagamentos e deslizamentos de terra. Equipes de resgate seguem mobilizadas na busca por sobreviventes e na retirada de corpos sob escombros.

Em Juiz de Fora, a prefeitura informou que mais de 4,2 mil pessoas estão entre desabrigadas e desalojadas. Desde segunda-feira (24), foram registradas 2.149 ocorrências pela Defesa Civil municipal. Em Ubá, ao menos 421 moradores tiveram que deixar suas casas.

Na sexta-feira (27), a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, declarou que uma em cada quatro pessoas do município vive em área de risco e que são necessárias intervenções estruturais para reduzir a vulnerabilidade da cidade diante de eventos climáticos extremos.

Também na sexta-feira, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de R$ 6,196 milhões para ações de resposta a desastres naturais em sete municípios de Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul. Em Minas, Ubá e Matias Barbosa estão entre as cidades contempladas.

