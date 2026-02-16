Parque com dinossauros gigantes começa a funcionar em Shopping da Capital

Espaço ocupa 1,2 mil metros quadrados e cobra R$80 por hora; estrutura inclui trampolins, motos elétricas e área baby

Um parque de diversões voltado ao público infantil começou a operar no segundo piso do Shopping Campo Grande, na Capital. O espaço tem 1.294 metros quadrados e reúne 22 brinquedos e atrações.

Entre as estruturas disponíveis estão arena de trampolim, três estações de street basquete, dois campos de futebol interativos, infláveis, motos elétricas em modelos Harley Davidson e Cross, carrinhos temáticos, mesas de air hockey, fliperama, carrossel baby, área exclusiva para crianças pequenas e circuito de Kid Play.

O ambiente também conta com seis réplicas de dinossauros gigantes. Três delas permitem que as crianças subam nas estruturas, que têm cerca de três metros de comprimento.

O ingresso custa R$ 80 para uma hora de permanência. Após esse período, é cobrado adicional de R$ 15 a cada 10 minutos. Crianças com deficiência têm desconto de 50% mediante apresentação de laudo.

O parque está localizado ao lado da Livraria Leitura.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram