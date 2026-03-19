Pontos de venda de drogas são fechados e dois são presos em Corumbá e Ladário durante ação policial

Operação desmontou “biqueiras” e revelu esquema ativo de distribuição de entorpecentes

Nesta quinta-feira (19), uma operação contra o tráfico de drogas realizada resultou na prisão de duas pessoas e no fechamento de pontos de venda em Corumbá e Ladário. A ação integrou uma mobilização nacional e teve como foco locais usados para a distribuição de entorpecentes. Durante as diligências, foram identificados endereços que funcionavam como “biqueiras”, com movimentação intensa e estrutura voltada à comercialização ilegal.

Em Ladário, uma mulher de 47 anos foi presa dentro de uma residência onde havia quase um quilo de maconha, além de porções já separadas, um pé da planta em cultivo e uma balança de precisão.

Já em Corumbá, no bairro Dom Bosco, um homem de 32 anos foi detido em um lava jato. No local, foram encontrados skunk, cocaína dividida em diversas porções e pasta base, indicando preparo para venda.

As apurações indicam que os dois pontos atuavam de forma ativa no abastecimento do tráfico na região. Os suspeitos foram levados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. Novas ações devem continuar sendo realizadas para conter o avanço do comércio ilegal de drogas.

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