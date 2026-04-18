Interdições para eventos alteram trânsito em Campo Grande neste domingo

Bloqueios atingem duas regiões da cidade em horários diferentes e exigem atenção de motoristas

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito informou que o trânsito terá interdições em diferentes pontos de Campo Grande neste domingo (19), por conta da realização de eventos religioso e esportivo.

Pela manhã, das 6h às 12h, o bloqueio ocorre na Avenida Antônio Tarraf, onde será realizado um evento esportivo. Já no período entre 11h30 e 14h, a interdição será na Rua Lagoa Rica, no trecho entre as ruas Mercedes P. Mayer e Pirinópolis, devido a um evento religioso.

As alterações no tráfego devem impactar a circulação nas regiões afetadas, principalmente nos horários de realização das atividades.

A Agetran orienta que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelos locais e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar transtornos e contribuir com a segurança no trânsito.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram