Governador Eduardo Riedel lamenta prisão de Bolsonaro e fala em “polarização prejudicial ao país”

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, se manifestou nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (22) após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em publicação, ele afirmou lamentar a decisão e declarou solidariedade ao ex-presidente, citando sua idade e condições de saúde.

Riedel também criticou o momento em que a prisão ocorreu, afirmando que ainda havia recursos judiciais a serem avaliados. Para o governador, a medida aprofunda a polarização política no Brasil e desvia o foco de problemas reais enfrentados pela população.

Ele defendeu ainda a necessidade de “paz e segurança jurídica” para que o país avance em desenvolvimento e consiga atender demandas urgentes da sociedade.

Confira a nota na íntegra:

“Lamento a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro, a quem ofereço minha solidariedade – um homem de 70 anos com notórias comorbidades e necessidades de cuidados especiais na área da saúde.

Importante pontuar que a decisão ocorre em um momento do processo em que sequer foram esgotados todos os recursos judiciais.

Permanecem inúmeras dúvidas e questionamentos que aprofundam a polarização política, tão prejudicial ao país.

O Brasil precisa de paz e segurança jurídica para enfrentar problemas reais e as demandas urgentes da população.

Só assim o país pode alcançar o patamar de desenvolvimento que anseia o povo brasileiro.”