Yellowstone Condomínio Rural: o lançamento que está transformando o conceito de morar e viver no campo em Mato Grosso do Sul

Foi lançado oficialmente o Yellowstone Condomínio Rural, um empreendimento inovador que une a tranqüilidade da vida no campo à infraestrutura, segurança e comodidades dos melhores condomínios residenciais. Localizado em Terenos, a apenas 30 quilômetros do Aeroporto Internacional de Campo Grande, o projeto nasce com a proposta de oferecer uma nova forma de viver, conectando natureza, lazer, família e qualidade de vida.

Inspirado na arquitetura e no estilo de vida country americano, o Yellowstone foi planejado para proporcionar uma experiência única aos seus moradores. Em uma área de 117 hectares, o empreendimento reúne paisagens naturais, amplos espaços e uma estrutura completa para quem busca mais liberdade sem abrir mão do conforto e da praticidade.

Entre os grandes diferenciais do condomínio está o seu moderno centro eqüestre, desenvolvido para atender apaixonados pelo universo do cavalo. O espaço contará com pista de laço comprido, pista de tambor e cocheiras, criando um ambiente ideal para a prática esportiva, treinamento e convivência entre famílias que compartilham essa paixão.

O lazer também ocupa posição de destaque no projeto. O Yellowstone contará com três lagos contemplativos, cada um com aproximadamente meio hectare de lâmina d’água, além de faixas de areia que proporcionarão momentos de descanso, diversão e contato com a natureza para toda a família. Tudo isso integrado a uma infraestrutura planejada para oferecer segurança, bem-estar e valorização patrimonial.

As obras do empreendimento já estão em andamento e os visitantes podem acompanhar de perto a transformação da área. Como parte dessa experiência, foi cultivado um verdadeiro mar de girassóis ao longo do empreendimento, que já se tornou um dos cenários mais encantadores da região. O campo está aberto à visitação e tem atraído famílias, fotógrafos e admiradores da natureza que desejam conhecer de perto o local onde está surgindo um dos projetos imobiliários mais diferenciados do estado.

Com lotes a partir de R$ 230 por metro quadrado, o Yellowstone chega ao mercado oferecendo uma oportunidade única para quem deseja investir em qualidade de vida, lazer e valorização imobiliária. O empreendimento foi concebido para pessoas que sonham em viver cercadas pela natureza, mas sem abrir mão da proximidade com a cidade e das facilidades da vida moderna.

Mais do que um condomínio, o Yellowstone representa um estilo de vida. Um lugar onde o nascer do sol é visto sobre os lagos, onde as crianças têm espaço para brincar ao ar livre, onde a família se reúne para criar memórias e onde a paz do campo encontra a sofisticação de um projeto cuidadosamente planejado.

Yellowstone Condomínio Rural. A sua paz no campo.

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