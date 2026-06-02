Arraial de Santo Antônio reúne Munhoz e Mariano, 29 expositores em quatro dias na Capital

Celebração na Praça do Rádio terá shows, procissão e comidas típicas de 11 a 14 de junho

Entre os dias 11 e 14 de junho, a Praça do Rádio Clube será novamente palco de uma das celebrações mais tradicionais do calendário cultural da capital: o Arraial de Santo Antônio. O evento reúne fé, cultura e convivência comunitária em homenagem ao padroeiro, atraindo famílias de diferentes regiões para quatro dias de programação especial.

A festa contará com barracas de comidas típicas, valorizando a gastronomia popular, além de uma agenda de shows com artistas nacionais e regionais. Entre as atrações confirmadas estão Munhoz e Mariano, Alex e Yvan, Rapha e Léo e o grupo Samba Pop, garantindo diversidade musical e reforçando o clima festivo que marca a celebração ao longo dos dias.

O 24º Arraial de Santo Antônio também contará com a participação de diversas entidades habilitadas que atuam em diferentes frentes sociais e comunitárias em Campo Grande. As instituições selecionadas desenvolvem projetos voltados à assistência social, inclusão, educação, esporte, proteção animal e fortalecimento de comunidades, ampliando o alcance das ações realizadas ao longo do ano e reforçando o caráter solidário do evento.

Entre as entidades participantes estão a Associação Mães Trabalhando a Inclusão, a Sociedade Espírita Anorran Amor, Luz e Caridade, o MAGMA-MS – Movimento de Associação Gestantes e Mulheres em Ação de Mato Grosso do Sul, além de organizações como a Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande, a Associação Defensora dos Animais e Protetores e o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas. Também integram a lista instituições voltadas ao esporte, cultura e desenvolvimento comunitário, como o BMFV – Federação Sul-Mato-Grossense de Futvôlei e o Grêmio Recreativo Os Catedráticos do Samba.

Edição 2026!

Segundo o secretário-executivo de Cultura de Campo Grande, Valdir Gomes, o Arraial de Santo Antônio mantém o formato tradicional e segue como uma das principais festas populares do calendário cultural da Capital. Em conversa com o jornal O Estado, ele destacou que a organização não trouxe grandes mudanças em relação à edição anterior, mantendo a estrutura já conhecida pelo público.

“É uma festa tradicional, da igreja, com apoio da Prefeitura como parceira. São quatro dias de evento com as barraquinhas das entidades, no total 19 expositores, tudo funcionando dentro do espaço da Praça do Rádio Clube. Não houve grandes alterações este ano, até porque o local tem limitações de espaço e não permite muitas mudanças na estrutura”, afirmou.

Valdir também ressaltou que a participação das entidades continua sendo um dos principais pilares da festa, reforçando o caráter comunitário e solidário do arraial. “A gente mantém esse formato com as entidades, com as barracas, com a igreja participando ativamente. É uma festa grande, bem tradicional mesmo, que reúne a comunidade em torno da fé e da cultura popular”, completou.

Novidades

A estrutura do Arraial de Santo Antônio segue sendo planejada de acordo com a capacidade do espaço da Praça do Rádio Clube, o que limita a ampliação do público e a montagem de novas áreas. Segundo o secretário-executivo de Cultura de Campo Grande, Valdir Gomes, a organização mantém o modelo já consolidado, com apoio da Prefeitura e do Governo do Estado na montagem das estruturas necessárias para a realização da festa.

“É uma parceria de todos os anos, entre a igreja, a prefeitura e o Estado. Toda a estrutura de tendas, camarins e organização do espaço é montada para atender o evento dentro do que a praça comporta. Não tem como abrir muito mais porque o espaço não comporta um público maior do que isso”, explicou.

Ele detalhou ainda a divisão das barracas entre entidades e organização religiosa. “Serão 19 barracas destinadas às comunidades e outras 10 ficam sob responsabilidade do padre. É tudo dividido dentro desse formato, justamente para manter a organização e o funcionamento da festa”, afirmou. Sobre a expectativa de público, Valdir destacou que a edição de 2025 reuniu mais de 20 mil pessoas e a projeção é manter ou até superar esse número, dependendo das condições climáticas durante os dias de programação.

Os doces típicos da época estarão presentes em diferentes versões e preços: canjica, curau, pamonha, cocada, bolo de pote, espeto doce com frutas, algodão doce, brigadeiro de copo e o tradicional bolo em pedaço, que começa em R$ 8. Bebidas como refrigerante, água, suco, cerveja, quentão e laranjada natural também fazem parte do cardápio.

A programação também inclui quadrilhas juninas e apresentações musicais.

“É uma festa do padroeiro, que o povo já espera com muita tradição. Eu acredito que vai ser como nos anos anteriores, com grande participação da comunidade e aquele clima de celebração que já é característico do arraial”, comentou o secretário-executivo.

Papel da Igreja

Ao jornal O Estado, a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio confirmou a realização de atividades próprias em comemoração ao padroeiro de Campo Grande com horários e datas dos quatro dias ainda a serem divulgados.

Um dos momentos mais esperados é a procissão, que sairá da Catedral em direção à Praça do Rádio Clube, percorrendo vias centrais da cidade até o ponto de encontro das celebrações. Após a chegada dos fiéis à praça, será celebrada a Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa.

Segundo a Pastoral da Catedral, o foco da celebração é a memória de Santo Antônio, reconhecido como Doutor da Igreja por sua sabedoria e relevância teológica. “No dia da procissão, vivemos uma forte experiência de fé e tradição. Além da programação litúrgica, teremos barracas com comidas típicas, como carreteiro, choripán, espetinho simples e com carreteiro, pastel, doces e bebidas, para acolher os fiéis e visitantes com alegria e hospitalidade”, destaca a equipe pastoral.

Durante as celebrações, a Catedral reforça uma mensagem de fé centrada no exemplo de Santo Antônio. A Coordenadora do Bolo de Santo Antônio, Fernanda Corrêa também destaca a importância das festas juninas como expressão da religiosidade popular.

“O Arraial de Santo Antônio é uma tradição muito antiga, assim como o bolo de Santo Antônio. Neste ano, o padre está resgatando e relembrando há quantos anos realizamos esses festejos, tanto do arraial quanto do bolo. Com o tempo, isso se tornou algo muito forte na cultura local, quase como um patrimônio da nossa cidade, já que é um evento muito aguardado por todos. Aqui na Paróquia, é um período muito especial, porque toda a comunidade se mobiliza para ajudar, seja na festa ou na preparação do bolo. É também um momento em que reacendemos a devoção a Santo Antônio”, afirma.

Serviço: Para acompanhar a divulgação da programação, datas e demais informações da festa, o público pode acessar o perfil oficial no Instagram @oficialcatedralsantoantonio e o site da Prefeitura de Campo Grande, no endereço www.campogrande.ms.gov.br, onde serão publicadas atualizações sobre o evento e demais serviços relacionados à celebração.

Amanda Ferreira

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