Você conhece um Diner? Café da manhã e almoço? Tem. O horário? Você decide

Quem costuma consumir filmes e séries norte-americanos, principalmente os que mostram o dia a dia dos personagens, já viu que o ‘point’ de encontro são lanchonetes estilizadas com a temática dos anos 1950 e com cardápios que oferecem de tudo, desde café da manhã com panquecas, waffles e café, até lanches, batatas fritas e milkshakes. Em Campo Grande, um casal resolveu trazer a ideia para solos pantaneiros e ainda complementou com o famoso PF brasileiro, e está caindo no gosto do público.
O Canteen Central Diner nasceu com a proposta de ser o ‘1º Diner Americano de Campo Grande’, oferecendo refeições a qualquer hora, como nos filmes. “Não só cafeteria, não só lanchonete, não só restaurante”, diz a propaganda do estabelecimento. “Quem disse que almoço tem hora marcada? Quer almoçar às 16h? Ou comer um hambúrguer no café da manhã? Ou até mesmo tomar o seu café da manhã ao meio-dia. Isso é um diner”, explica um dos proprietários, Afonso ‘Flash’ Henrique.
Idealizado por ele e pela esposa, Faby Franz, o Canteen Central Diner aposta em uma experiência muito além de comida. Para o jornal O Estado, Afonso relata que a ideia surgiu por meio de outro negócio que o casal possuía.
“Nós já tínhamos uma marca bem conhecida na cidade, que já está no mercado há nove anos, a Spring Donuts. Ou seja, nossa paixão pela cultura americana já é de longa data. E sentíamos que já estava na hora de dar um passo a mais com a Spring e um passo a mais com a gastronomia aqui na cidade”, explicou.
Cardápio Recheado
O local funciona de terça a sexta-feira, das 11h às 21h; aos sábados, das 8h às 14h; e aos domingos, das 8h às 12h. No cardápio, os pratos são divididos em ‘Breakfast & Brunch’, com as opções de Brunch Americano, um tipo de café da manhã mais reforçado; ovos mexidos, pães torrados, panquecas e bacon; ‘Sandwiches’, feitos na chapa com pão artesanal da casa, com diversos recheios, de ovos, presunto, salame, frango e carne.
Também não poderia faltar o clássico cheeseburger e as porções de batatas fritas, que podem vir acompanhadas de cheddar e bacon. A proposta do estabelecimento também traz o ‘House Plates’, pratos da casa servidos a qualquer hora do dia, com as opções ‘Brasileirinhos’ (frango na chapa, bife na chapa, strogonoff de frango e de carne, e macarrão com almôndegas) e ‘Americanos’ (American Tio, Mac’n Cheese, Omelette American Style e Saladas).
Já as sobremesas ficam por conta da famossíssima Torta de Maçã com canela, cheesecake, brownie gateau, cinnamon roll e panquecas doces, iguaizinhas às dos filmes, além dos spring donuts.
As bebidas variam entre diversos tipos de cafés, gelados e quentes, sucos e chás e milkshakes. Tudo é montado e servido seguindo a estética do estabelecimento, mas sem perder o sabor.
“Na estética dos pratos, mostramos para as pessoas exatamente como queremos que elas se sintam aqui: confortáveis, à vontade. Não fazemos grandes elaborações nas apresentações dos pratos, mas fazemos pratos bem servidos e cheios de sabor, o que enche os olhos e logo conquista os paladares”, diz Afonso.
Para ele, Campo Grande precisava de um lugar assim, e vê o potencial que o estabelecimento possui de impactar a cena gastronômica e cultural da cidade.
“Campo Grande precisava de um local assim. Onde você pode vir com sua família, ou em casal, ou entre amigos, e todos poderem comer refeições diferentes na mesma mesa. Seja almoçar às 16h, ou café da manhã ao meio-dia, ou hambúrguer no café da manhã, aqui servimos qualquer refeição a qualquer horário (de atendimento). Um verdadeiro Diner!”, complementa.
Sucesso nas redes
Um dos principais potencializadores da Canteen Central Diner está sendo o Instagram, mas, segundo Afonso, a criação de um espaço ‘instagramável’ nem passou pela cabeça do casal ao fundar o restaurante.
“Influenciou zero. Nossas cabeças estavam apenas voltadas para a comida (risos). Não pensamos muito no quesito ‘instagramável’, mas acredito que acabou se tornando devido a não ter outro local assim na cidade e pela forma como acolhemos os clientes, que acabam se sentindo em outro lugar”, destaca.
O perfil do restaurante nas redes sociais tem uma identidade visual muito forte, monitorada por uma equipe. “Nosso Instagram é muito bem construído estrategicamente; temos uma equipe dedicada e cuidadosa com nossa imagem. Afinal, é o nosso principal canal de publicidade e comunicação com os clientes”.
Com a ideia bastante inovadora, Afonso comenta que um dos pontos-chave é trazer o conceito de Diner para o público.
“O principal desafio foi e está sendo educar o público sobre o conceito de ‘Diner’. Mas, depois que a pessoa se dá a oportunidade de vir e experienciar, é como se furasse a bolha, já entende de vez”, finaliza.
Um pouquinho de história
Conforme o portal Universo Retrô, a origem dos ‘Diners’ americanos vem da expressão ‘dinning car’, ou carro de jantar, que eram originalmente carros com um vagão adaptado, como uma carroça, que vendia lanches baratos para trabalhadores. Em 1872, Walter Scott passou a utilizar uma carroça para realizar o serviço e começou a servir os lanches por meio das janelas do veículo.
A ideia deu certo, foi difundida, copiada e empresas chegaram a fabricar vagões específicos para a venda de comida de rua, com espaço para que os clientes pudessem entrar e se sentar em frente a uma bancada.
Já nos anos 1930, os diners passaram a seguir a estética ‘Streamline’, focados em conceitos de agilidade, fluidez e velocidade, com linhas retas, cantos arredondados e materiais de inox. Nos anos 1950, os estabelecimentos, bebendo das fontes da arquitetura para se renovar, e dessa vez seguiram o Googie Style, com decorações exageradas, cores fortes e utilização do neon.
Esse tipo de lanchonete se tornou símbolo de uma geração e dos EUA, que buscavam pontos de encontros para refeições rápidas e baratas, mas que pudessem aproveitar a música e conversas. Com o tempo, ele passou a ter estacionamentos maiores, no estilo drive-in, e até mesmo atendentes circulando de patins, realizando pedidos direto dos carros.
Mais informações sobre cardápio, preços e localização pelo instagram @canteencentraldiner
Por Carolina Rampi
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.