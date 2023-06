Workshop leva capacitação sobre cultivo de mudas do cerrado para reflorestamento

Capacitação foi realizada no Viveiro de Mudas na ETE Los Angeles e contou com a participação de técnicos e pesquisadores

A Águas Guariroba realizou terça-feira (6), o Workshop Cultivo de Mudas Nativas em parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb). O workshop aconteceu no Viveiro de Mudas da ETE Los Angeles com a participação de conselheiros municipais das Áreas de Proteção Ambiental (APA) do Guariroba, Lageado, Ceroula e técnicos da AGRAER, Emprapa e Imasul.

O Workshop faz parte das ações da semana do Meio Ambiente em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. Durante o encontro, a gerência de meio ambiente da Águas Guariroba apresentou as técnicas de cultivo e um pouco da história das ações realizadas pelo Viveiro de Mudas na recuperação de áreas de preservação. O workshop foi ministrado pela engenheira agrônoma da concessionária, Flávia de Lima Martins.

Após o Workshop, os participantes visitaram o Viveiro de Mudas, acompanhando todo o processo de cultivo, passando pelo berçário de exemplares, ensacamento de mudas e pelo mostruário de mudas. O técnico e pesquisados da Emprapa, Rudiney Mauro, participou do workshop e destacou as ações realizadas pela concessionária através do Viveiro de Mudas, além do trabalho de revitalização e preservação das APA’s.

“O Workshop de cultivo de mudas é uma iniciativa fantástica da concessionária nesta semana do Meio Ambiente. O conhecimento compartilhado com técnicos e pesquisadores sobre plantas nativas do cerrado vem a apoiar todos os conselhos de APAS de Campo Grande. Com essa difusão de informação, sobre a identificação, plantio, cultivo ambiental ajuda na recuperação de áreas degradas, nascentes e matas ciliares. É um conteúdo muito importante que ajuda no fortalecimento da iniciativa de preservação do meio ambiente.”, explicou Rudiney.

Viveiro de Mudas

O Viveiro de Mudas Isaac de Oliveira está localizado na ETE Los Angeles e tem a capacidade de produzir aproximadamente 50 mil mudas de árvores por ano. As espécies cultivadas no local são nativas do cerrado.

A produção é destinada para plantio nas unidades operacionais e ações socioambientais da Águas Guariroba, em Campo Grande, e da Ambiental MS Pantanal, que atua em 68 cidades de Mato Grosso do Sul como parceira público-privada da Sanesul na operação do esgotamento sanitário. Acesse também: Preço dos alimentos desaceleram inflação de maio em Campo Grande

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria