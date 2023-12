Zeca do PT se coloca como pré candidato a prefeito da Capital

Deputado estadual acredita que sua experiência política o credencia

O deputado estadual Zeca do PT anunciou oficialmente sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande, pelo Partido dos Trabalhadores, nas eleições municipais de 2024. Zeca, que conta com uma extensa trajetória política, está convicto de que seu nome representa a maior força dentro do partido. Ele rejeita prévias e diz que sua experiência, conhecimento e gestão são qualificadoras essenciais para o partido projetá-lo.

O presidente do PT em Mato Grosso do Sul, Vladimir Ferreira, ressaltou que o partido está em fase de conversações para a definição do pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. Vladimir destaca a importância de considerar o perfil dos pré-candidatos e suas propostas para a cidade. Ele enfatiza que Zeca é um ótimo nome.

“Nós estamos em um processo de diálogo interno para definir o pré-candidato que melhor representará nossos ideais e que terá as melhores condições de disputar o governo de Campo Grande. O Zeca tem todas as condições e credenciais para ser o nosso candidato, acredito que possa ser um nome consensual”, destaca Vladimir Ferreira.

O partido, que ganhou força e impulso renovados após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nas eleições nacionais de 2022, busca consolidar sua posição, apesar das pressões significativas de grupos conservadores e bolsonaristas na Capital.

Com uma carreira política consolidada, Zeca do PT destaca sua experiência como ex- -governador de Mato Grosso do Sul, vereador, deputado federal e, atualmente, deputado estadual. Ele acredita que sua vasta experiência o qualifica como um bom líder executivo para a capital sul-mato-grossense.

“Tenho recebido uma enxurrada de manifestações para que eu seja pré-candidato, pois enxergam em mim a capacidade de aglutinar todo o campo progressista popular democrático da base campo- -grandense. E, a partir disso, eu me senti na obrigação de tomar uma decisão. Conversei com lideranças do PT e resolvi botar meu nome à disposição do partido. Com toda humildade, eu tenho experiência e conhecimento para isso.”

O petista afirma que sua trajetória, passando por mandatos de vereador, deputado federal e estadual e como governador do Mato Grosso do Sul, por duas vezes, o credencia.

“Minha trajetória política demonstra meu compromisso com o povo e minha capacidade de liderança. Tenho orgulho de ter governado nosso Estado e de ter trabalhado em diversas esferas legislativas. Essa experiência me permite compreender as necessidades e demandas da população de Campo Grande, estou disposto a colocar meu conhecimento a serviço da cidade. A minha trajetória me credencia. Os oito anos do nosso governo são a fotografia do bom momento que o MS vive hoje”, afirma Zeca.

Sobre a grande parcela de eleitores conservadores e desafios da disputa de 2024, Zeca do PT indica que, em sua visão, haverá uma grande divisão de votos, pelo fato de pré-candidatos como Marcos Pollon (PL), prefeita Adriane Lopes (PP), Lucas de Lima (PDT) e até mesmo Beto Pereira (PSDB) circularem entre esses grupos e causar fragmentação.

“Olha, eu acho que haverá uma grande divisão entre os grupos bolsonaristas, por exemplo, de um lado os mais radicais e raiz seguem com o Pollon. A prefeita atual se articula com setores bolsonaristas, também. O deputado Beto Pereira transita no meio do centro- -direita, ou seja, o único nome conhecido e que pode trazer todo esse campo progressista democrático é o meu.”

Zeca vai ampliar os diálogos com partidos da federação com o PT, como o PV e PCdoB e dialogar com legendas, como o PSB. “Vamos conversar com legendas do campo popular democrático e construir um projeto de lei em cima de uma retomada da inclusão social, emprego, renda e perspectiva para a juventude.”

Aceitação no partido

Em relação ao aceite de seu nome pelo PT, ele é claro e diz que não deseja se submeter às famosas prévias do Partido dos Trabalhadores, que costumam levar os nomes à discussão entre militância e diretorias.

“Evidentemente, eu vou me articular com o partido internamente. Não quero me submeter a uma prévia, não tenho mais idade. Quero que o partido se unifique em torno da minha candidatura. Quero uma chapa forte para eleger grande bancada de vereadores, e construir.”

Outras figuras

Embora o PT ainda não tenha divulgado seu candidato oficial, várias figuras proeminentes devem desempenhar um papel fundamental na campanha. Entre eles está Camila Jara, deputada federal representante do partido, que se destaca como uma voz forte para a juventude, as mulheres e a comunidade LGBTQIA+. Também há quem diga o nome do deputado estadual Pedro Kemp (PT), para enfrentar o pleito.

