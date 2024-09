Viu o Manchinha? Cachorro fugiu de casa no bairro Estrela Dalva

Um cachorro que atende pelo nome de ‘Manchinha’ está desaparecido desde essa quinta-feira (19). Ele sumiu na Rua do Elefante, região do Bairro Estrela Dalva, em Campo Grande. Manchinha é da raça Fox Paulistinha, e tem a pelagem branca e preta.

Segundo a família, o nome do animal de estimação é devido a uma mancha em formato de coração no corpinho. “Ele 5 anos, é muito inteligente, mas não é muito dócil com estranhos”, alertaram.

A família tem grande apego emocional com o animal.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro do cachorro Manchinha, podem entrar em contato pelo número (67) 99197-8181 – João Pedro. Ajude a encontrar!