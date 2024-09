Agendão: Parque inspirado na Disney, teatro e stand-up são atrações para fim de semana

Quem gosta de rock também será contemplado com muitos shows tributos

Chegamos em mais um fim de semana, e cada vez mais perto do fim do mês. Para quem ainda não conseguiu aproveitar muita coisa em Campo Grande, nesta sexta-feira, sábado e domingo haverá muitas atrações, para todos os gostos e idades, confira na agenda cultural preparada para o jornal O Estado:

Happy Land

Happy Land é uma ótima oportunidade para aqueles que sonham com a atmosfera de um parque inspirado na Disney. Desde o dia 23 de agosto, Campo Grande vive uma temporada mágica com o parque de diversões inspirado na Disney, o ‘Happy Land’. Instalado no Comper Itanhangá e aberto de sexta a domingo, das 16h às 21h, o parque oferece alegria e momentos inesquecíveis para toda a família, com diversas atrações que remetem à magia dos parques internacionais.

Depois de conquistar muitos visitantes com suas atrações temáticas, o parque ainda oferece a famosa Parada da Disney e uma queima de fogos deslumbrante. É mais um motivo para vivenciar a atmosfera dos parques da Disney sem sair da cidade.

Ingressos e Promoções Especiais

Com ingressos que começam a partir de R$ 50 (meia-entrada), o Happy Land tem atraído visitantes de todas as idades. Estudantes, idosos, doadores de sangue, jornalistas e outros grupos têm direito à meia-entrada, bastando apresentar a documentação necessária no local. Além disso, o parque oferece ingressos solidários para as sextas-feiras, que podem ser adquiridos junto com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Para famílias, o Happy Land oferece combos promocionais, com preços entre R$ 180 e R$ 270, dependendo da quantidade de entradas inteiras e meias. Crianças de até 2 anos entram gratuitamente, e aquelas com 2 anos e 1 dia ou mais pagam meia-entrada. Clientes VuonCard também têm 20% de desconto na compra dos ingressos.

Atrações que encantam todas as idades

O “Happy Land” oferece uma vasta gama de atividades, desde clássicos como tiro ao alvo e trenzinho, até shows de fogos de artifício e oficinas temáticas. O grande castelo temático é uma das principais atrações, servindo como palco para o mundo da fantasia. Robôs interativos, dinossauros e peças de teatro complementam a lista de diversões. Brinquedos infláveis e oficinas para crianças e adultos garantem que todos os visitantes encontrem algo para se divertir.

Além disso, algumas atrações especiais, como o caminhão do Bombeirinho e a bolha de balões, têm valor adicional, mas proporcionam uma experiência ainda mais completa para os visitantes. Fora essas, todas as outras atrações estão incluídas no valor do ingresso.

Os ingressos podem ser adquiridos online ou diretamente no quiosque do Comper Itanhangá.

SEXTA-FEIRA (20)

Show Renata Sena

A partir das 19h, o Sesc Teatro Prosa (R. Anhanduí, 200 – Centro) recebe do show ‘Origens – uma coletânea de lembranças e emoções’, com Renata Sena. Será uma noite de muita emoção e identidade, viajando pela musicalidade da península ibérica, onde a artista nasceu e cresceu. Traços musicais fortes e nítidos que Renata faz questão de cultivar e transmitir, em um show tocante e cheio de nuances. “Origens é um show que vem d’alma. Uma coletânea de lembranças e emoções de uma mistura sonora entre Espanha e Portugal. Passional, melódica e emocionante como a música tem que ser. Hasta entonces”, diz a artista. A classificação é livre e a entrada gratuita.

Blues Bar

Os emos de plantão que se preparem, porque nesta sexta-feira (20) o Blues Bar é para eles! Em mais uma edição do MS Tributo Festival Blues Bar, um festival que traz os melhores tributos interpretados sempre por bandas do nosso Estado. Nesta edição será a vez de Paramore, Evanescence, Creed e Nickelback, pelas bandas Red e FOOGHA. Os ingressos podem ser comprados na plataforma Sympla, e já estão no seu terceiro lote. A festa começa a partir das 20h, na rua 15 de novembro, 1186, Centro.

1ª Semana de Moda Inclusiva

O Shopping Norte Sul Plaza recebe nesta semana a Semana de Moda Inclusiva, evento aberto ao público, que terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o que é confeccionado em Mato Grosso do Sul. A programação começou ontem, mas nesta sexta-feira (20), às 19h, haverá apresentação cênica com o Grupo UBU e, às 19h30, a palestra ‘Comunicação não verbal: a importância dos cuidados com a imagem para pessoas com deficiência, com Wity Prado. Para encerrar a programação do dia, às 20h30, tem apresentação musical com a cantora Ariadne. Além disso, das 10h às 22h, segue em funcionamento o Mercado de Moda, com marcas autorais de MS.

4ª Semana Solidária Farroupilha no Cotolengo

Com objetivo de arrecadar fundos para projetos e atividades, o Cotolengo MS realiza até o domingo a Semana Farroupilha, com muita gastronomia e atrações musicais. Na sexta-feira, a partir das 19h, é dia de Polenta com Frango, por R$ 25 e som do Grupo Uirapuru. No domingo, às 11h30 é a vez da tradicional Costela Fogo de Chão, por R$ 55 antecipado e R$ 65 no dia, e show do Trio Violada. Mais informações sobre a programação e convites devem ser consultadas através do número (67) 3358-4848. O Cotolengo fica localizado na Rua Jamil Basmage, 966, Conjunto Residencial Mata do Jacinto.

SÁBADO (21)

Espetáculo ‘A Fabulosa História do Guri-Árvore’

Neste sábado (21), às 16h, o grupo teatral Fulano di Tal apresenta sua peça infantil ‘A Fabulosa História do Guri-Árvore’, que visita livremente obras do nosso fabuloso Manoel de Barros, promete agradar crianças e adultos com a enorme imaginação do nosso poeta. A história dos irmãos Abílio e Palmiro que se usa de ‘um amontado e coisas desúteis’ para guiar o espectador em viagem por uma terra estranha. Essa é a abordagem da peça com texto de Edner Gustavo e Manolo Schittcowisck. O objeto literário utilizado por Manoel nessa obra, o leva ao quintal de sua casa, onde ele refaz os contos de sua infância. Com Clarificação livre e entrada gratuita, a apresentação será no Sesc Teatro Prosa.

Sunset Growler Station

A Sunset Growler Station (Avenida Afonso Pena, 5668 Chácara Cachoeira) traz neste fim de semana a Festa do Flashback, revivendo o melhor dos anos 60, 70 e 80, com seleção musical para fazer os ouvintes voltarem no tempo. Os DJs DUO Mega Dj, especialistas em flash back disco, estarão no comando das pick-ups, trazendo uma energia única e os maiores hits dessas décadas. Seus sets são a promessa de uma noite de dança contínua e pura diversão! E a grande atração da noite é a incrível presença de Rogério Cordoni, o aclamado Elvis Cover de Curitiba e o melhor da América Latina. Sua performance electrizante vai captar a essência do Rei do Rock, prometendo uma homenagem emocionante e verdadeira. A casa abre a partir das 18h.

Arena MS

Prepare-se para uma noite inesquecível no Arena Sunset! A energia e emoção de dois dos maiores ícones do rock mundial, U2 e COLDPLAY, serão recriadas em um show especial que promete encantar fãs de todas as idades. A Banda V12 traz sua própria identidade para o palco, apresentando versões exclusivas e cativantes dos maiores sucessos do U2 e Coldplay.

O evento começa em grande estilo com a abertura da banda Seu saraiva, que levará o público em uma viagem nostálgica pelos clássicos dos anos 80 e 90. Com uma seleção de hits que marcaram gerações, Seu Saraiva garante uma introdução para o que esta por vir. A Arena Sunset fica na Rua Marquês de Lavradio, 399, Jardim São Lourenço e os portões abrem a partir das 17h30.

Blues Bar

Alô Campo Grande! No dia 21 de Setembro, a maior homenagem do Brasil ao rock nacional desembarca no palco do Blues Bar. O Bloco do Eu Sozinho é considerado o mais famoso evento do Brasil em tributo ao Rock nacional. Já rolaram mais de 300 edições, em 60 cidades brasileiras. A noite terá um total de 5 horas de show sem intervalo, homenageando as bandas Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Skank, Paralamas e CPM 22. Também haverá um bloco com músicas das bandas Los Hermanos, Capital Inicial, O Rappa, Mamonas, Detonautas e Raimundos. Ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

Desapega CG

A 5ª edição do Desapega CG promove economia circular e geração de renda no Parque Ayrton Sena. O evento reúne mais de 100 expositores e oferece itens variados, desde roupas até plantas e itens de decoração, das 8h às 16h, e é o maior evento de desapego da cidade, organizado pelo Coletivo de Brechós, e preços a partir de R$ 2. O Desapega CG é aberto ao público e promete ser uma oportunidade única para quem busca renovar itens da casa ou do guarda-roupa, além de fomentar o empreendedorismo e a geração de renda local.

1ª Semana de Moda Inclusiva

O último dia da 1ª Semana de Moda Inclusiva terá um talk show, às 18h, no sábado (21). “Moda em Rodas” é o tema e o talk show reunirá Heloísa Rocha, do @modaemrodas, e Marelija Magdalena, Patrick Pisoni Loureiro, Sarah Santos Pacini e Lis Loureiro.

Às 19h, começa o desfile Bocaiuva Moda Inclusiva, seguido da apresentação do grupo de dança do ventre Sem Limites. Às 19h30, acontece o desfile do Prêmio Bocaiuva. A última atividade do dia está programada para às 20h30, com a apresentação do espetáculo “Um especial à Alzira Espíndola”, com Bianca Bacha, Karla Coronel e Lauren Cury. As atividades são gratuitas e a intenção é que o público conheça um pouco mais do que está sendo produzido no cenário de moda inclusiva sul-mato-grossense.

DOMINGO (22)

Grupo Casa

Neste domingo (22), o Grupo Casa apresenta a contação de história ‘Planeta Água’, na sede do grupo, na 3ª edição do Casa Aberta. ‘O mundo está em crise, os rios estão secando, o ar está completamente poluído, as árvores estão morrendo e a população está com os dias contados. Julieta, Leleco e Penélope , um trio de palhaços inquietos, encontram uma nascente pura, no meio do Pantanal Sul-mato-grossense, e a partir dali iniciam uma nova jornada de esperança, e vivem uma grande aventura de retomada do ‘Planeta Água’”. Um espetáculo interativo, cheio de poesia e um convite a reflexão para o cuidado com o meio ambiente. O endereço é Rua Visconde de Taunay, 306, bairro Amambai.

Temporada Gourmet

A diversão é completa com uma boa refeição, seja um prato completo, um lanche ou aquele doce saboroso e até o dia 30 de setembro, o Shopping Cmapo Grande promove a ‘Temporada Gourmet’, com pratos saborosos e valores acessíveis. Restaurantes, lojas da Praça de Alimentação e cafeterias prepararam cardápios para agradar diferentes paladares.

A segunda edição acontece até o dia 30 deste mês, com valores fixos de R$69,90 para restaurantes, R$39,90 para Praça de Alimentação e R$19,90 para docerias e cafeterias. O cardápoio está disponível on-line no https://qrco.de/CardapioTG2024 .

Exposição PantaNOW

A exposição ‘PantaNOW’, iniciou com a presença do artista plástico Jonir Figueiredo. Realizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Shopping CG, a iniciativa oferece uma plataforma para investidores sociais que desejam direcionar recursos para a conservação do Pantanal e o apoio à Arte, Cultura e projetos sociais transformadores. A tela é interativa e a população pode participar do projeto artístico “Pintura Coletiva”, onde é possível contribuir para a criação de uma obra coletiva, além das atividades de “Educação Ambiental”, e o “Quizz PantaNOW”, um jogo voltado a testar os conhecimentos sobre o Pantanal. A exposição segue até 13 de outubro e está localizada no 2° piso, próximo à Riachuello.

Som da Concha

O projeto Som da Concha 2024 vai trazer mais um show no dia 22 de setembro, na Concha Acústica Helena Meirelles: vão se apresentar os artistas Kalélo e Giani Torres. As apresentações começam às 18 horas, com entrada franca, na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas. Neto de músico, o autodidata Kalélo é vocalista, multi-instrumentista e compositor sul-mato-grossense. Teve como destaque em sua carreira a experiência como vocalista, compositor e diretor da banda Projeto Kzulo (2017-2023). Com o grupo, participou dos principais eventos de música do estado, como o “Festival de Inverno de Bonito”, o “Festival América do Sul Pantanal” e o “Bohemia Cultural” em Corumbá.

Enquanto finaliza seu novo trabalho, o EP Caminha, Giani Torres continua em clima de comemoração pelos dez anos de música completados durante a pandemia. Para o palco do Som da Concha, a cantora e compositora douradense, conhecida por passear por diversos estilos da MPB, trará uma mescla de seus dois álbuns autorais, além de versões de grandes compositores nacionais.

Por Carolina Rampi

