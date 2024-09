Bioparque Pantanal reforça o turismo acessível com programa ‘Bioparque para Todos – Iguais na Diferença’

No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, o Bioparque Pantanal destaca-se como um exemplo de inclusão e acessibilidade em pontos turísticos no Brasil.

Com o programa “Bioparque para Todos – Iguais na Diferença”, o empreendimento reforça o compromisso de proporcionar a todas as pessoas, independentemente de sua deficiência, uma experiência acessível, enriquecida de conhecimento e alinhada aos valores de inclusão e igualdade.

O Bioparque Pantanal oferece um espaço que vai além da simples contemplação da natureza. No empreendimento o lazer e o conhecimento estão ao alcance de todos, incluindo as pessoas com deficiência, que podem explorar as diversas exposições, aquários e atividades educativas oferecidas.

Para garantir essa inclusão, a equipe do Bioparque é treinada e capacitada constantemente, garantindo que todos os visitantes recebam um atendimento de qualidade, personalizado e humanizado, de acordo com suas necessidades específicas.

Inclusão como pilar fundamental

A inclusão é um dos principais pilares do Bioparque Pantanal, como destaca a diretora do local e autora do programa ‘Bioparque para Todos – Iguais na Diferença’, Maria Fernanda Balestieri.

Segundo ela, o turismo acessível no Bioparque Pantanal é realidade, local onde a acessibilidade não é tratada apenas como uma obrigação, mas como uma missão fundamental do empreendimento.

“Com eliminação das barreiras fisicas, atitudinais e comunicacionais buscamos que todos possam vivenciar a riqueza da biodiversidade pantaneira, independentemente de suas particularidades. A inclusão é, sem dúvida, um dos mais importantes pilares do Bioparque Pantanal, e temos muito orgulho de contar com uma equipe capacitada para atender de forma eficiente e empática cada um de nossos visitantes”.

Ela explica que o programa é fruto de um esforço contínuo para garantir que o lazer e o conhecimento sejam acessíveis a todos.

“Realizamos treinamentos frequentes com nossa equipe para que possamos proporcionar um atendimento inclusivo e de excelência. Isso impacta positivamente a vida das pessoas, que encontram aqui um espaço de acolhimento e respeito, onde o lazer se torna uma ferramenta de integração e aprendizado”, complementa Balestieri.

A acessibilidade em pontos turísticos como o Bioparque Pantanal é fundamental para garantir que pessoas com deficiência possam ter acesso ao lazer e ao conhecimento.

Iniciativas como o ‘Bioparque para Todos – Iguais na Diferença’ tornam esses espaços mais inclusivos, permitindo que pessoas com mobilidade reduzida, deficientes visuais, auditivos, surdos e pessoas com outras condições possam desfrutar de momentos de lazer em igualdade de condições com outros visitantes.

Para tanto o empreendimento conta com infraestrutura ampla, acesso a elevadores, intérpretes de libras, tecnologias assistivas como tabletes com audiodescrição e tradução em libras, espaço Biotátil – espaço exclusivo para experiência tátil – guia de visitação, material didático e identificação dos tanques em braile, cotas diárias e canal exclusivo para PCD’s, sala de acomodação sensorial, disponibilização de cadeiras de rodas, abafadores de ruídos e cordão universal de deficiências ocultas, dentre outros recursos à disposição.

